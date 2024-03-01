“诗囚”曾住立德坊（韩孟诗派在洛阳）

这些日子，洛邑古城的立德桥热闹极了，来自五湖四海的汉服小姐姐到此打卡。三春将尽，站在立德桥上，特别适合怀念一个人——中唐诗人孟郊。此处在唐代叫新潭，是隋唐大运河的漕运码头，北接立德坊，孟郊晚年在立德坊生活了九个年头。想起孟郊，便会想起那句诗：“谁言寸草心，报得三春晖。”

编者按

中唐时期，东都洛阳曾聚集一批诗人，韩愈、孟郊、李贺、贾岛……他们有着相似的身世与遭遇，一生坎坷，有志难伸；他们又有着共同的诗歌创作风格，揭露社会黑暗，反映民生疾苦，主张不平则鸣，形成了韩孟诗派。千年前，他们在洛阳写诗，而今，我们在洛阳读他们的诗，讲他们的故事。

这些日子，洛邑古城的立德桥热闹极了，来自五湖四海的汉服小姐姐到此打卡。三春将尽，站在立德桥上，特别适合怀念一个人——中唐诗人孟郊。此处在唐代叫新潭，是隋唐大运河的漕运码头，北接立德坊，孟郊晚年在立德坊生活了九个年头。想起孟郊，便会想起那句诗：“谁言寸草心，报得三春晖。”

迎母溧上，欲报三春晖

“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。”世人多以为这首《游子吟》写在慈母送游子远行之前，实际上，诗中游子在穿上母亲缝制的衣裳后，带着母亲一同去外地做官了。

这个游子便是孟郊，字东野。孟郊五岁时，安史之乱爆发，没过几年，他的父亲昆山尉孟庭玢(音同宾)去世，母亲裴氏将孟郊及其两个弟弟抚养成人。

孟郊六七岁便崭露头角，长大后更是超然不群，韩愈评价他的诗“神施鬼设，间见层出”，大意是说他的诗语出惊人，造诣颇高，如鬼斧神工。时人追名逐利，唯他一心写诗，曾言：“我把名利都推给别人，难道还要为这些事操心？”

不操心，何以报答三春晖？公元792年，42岁的孟郊举进士不第，作《落第》云：“弃置复弃置，情如刀刃伤。”好友李观登第，他酸溜溜道：“昔为同恨客，今为独笑人。”当时，比他小17岁的韩愈也登进士第，二人自此相识。孟郊“孤僻寡合”，韩愈却一见面就把他当成了知心朋友。从此，韩愈成了孟郊的粉丝，到处宣传他，孟郊诗名大振。他们的友谊持续20多年，极为深厚。

次年，孟郊又下第，“两度长安陌，空将泪见花”，屡试屡败，伤心透了。然而母亲一直鼓励他，公元796年，孟郊奉母命又应试，终于“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”。

50岁那年，孟郊奉母命到洛阳参加铨选，得了个“九品芝麻官”，到溧阳(今江苏溧阳)当县尉。《游子吟》便是孟郊“迎母溧上作”，他要将母亲带在身边奉养。

初居洛阳，心形俱逍遥

溧阳尉一职显然不适合孟郊，他常闲坐水旁，徘徊赋诗，以致“曹务多废”。县令干脆找人替他上班，俸禄一人一半，孟郊穷困至极。当时“上客处华池，下寮宅枯崖”，封建官僚的等级差别让孟郊忍无可忍，于公元804年辞官。

两年后，宰相郑余庆被罢为河南尹，招募孟郊来洛做官，任水陆运从事，试协律郎，还亲自迎拜孟郊的母亲。

这次，孟郊给母亲安了个好家，就在东都立德坊。当时立德坊“四面带水，一面对山”，孟郊“锄治田亩，心形俱极安适”，对比前面50多年的坎坷人生，这段日子应是他一生中最为惬意的时光。

有学者考证，现存孟郊的诗作，明确断定写于洛阳时期的有一百二三十首，占其全部诗歌的四分之一。单为立德坊的家，他就写了《立德新居十首》，“立德何亭亭，西南耸高隅”“开门洛北岸，时锁嵩阳云”“宾秩已觉厚，私储常恐多”“一旬一手版，十日九手锄”“锄治苟惬适，心形俱逍遥”……日子过得真不错！他还在门前溪上建了一座生生亭，常于亭上赏景，溪边望云。

愤懑愁苦时，他的诗险奇艰涩，“峭风”“老虫”“病骨”“怒水”……看得人心情压抑，然而在洛阳的这段惬意时光里，他的诗古朴自然，如这首《洛桥晚望》：“天津桥下冰初结，洛阳陌上人行绝。榆柳萧疏楼阁闲，月明直见嵩山雪。”

“诗囚”一生，倚诗为活计

无奈好景不长。公元809年，孟郊的母亲去世。前后几年，他又接连失去四个孩子。《悼幼子》云“负我十年恩，欠尔千行泪”，这个孩子只活到10岁。《杏殇九首》云“儿生月不明，儿死月始光”，这个孩子出生数日便夭折。而韩愈曾叹“东野连产三子，不数日辄失之”，夭折的孩子竟有三个，孟郊“无后以悲”！

公元814年冬，孟郊葬在“洛阳东其先人墓左”，好友韩愈作墓志铭，这其中也有故事，但千年之后，我们不说他的死，只读他的诗。

他写《寒地百姓吟》揭露贫富差距：“无火炙地眠，半夜皆立号。冷箭何处来，棘针风骚劳。霜吹破四壁，苦痛不可逃。高堂搥钟饮，到晓闻烹炮。”他写《织妇辞》讽刺统治阶级敲骨吸髓：“筋力日已疲，不息窗下机。如何织纨素，自著蓝缕衣。”

他一生安贫乐饥，“倚诗为活计”，不平则鸣，至死方休，难怪世人称他为“诗囚”。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）