院士加持！36项零碳动力技术成果在洛发布

日前，洛阳市科创成果直通车暨零碳内燃动力技术研究院士工作站专场活动举行，现场发布了36项零碳动力技术成果，为我市装备制造业带来前沿绿色动力技术加持。

日前，洛阳市科创成果直通车暨零碳内燃动力技术研究院士工作站专场活动举行，现场发布了36项零碳动力技术成果，为我市装备制造业带来前沿绿色动力技术加持。

该活动由市政府主办，市科技局、涧西区政府承办，以“氢氨融合赋能风口产业 零碳动力引领绿色未来”为主题，邀请中国工程院外籍院士赵华及其团队，通过院士工作站推介、项目路演、技术发布等形式，推动前沿零碳动力技术与洛阳产业需求无缝对接，助力我市企业抢抓碳达峰碳中和重大战略机遇，向低碳、零碳化方向转型升级。

活动现场，赵华院士发表了题为《先进零碳动力技术及展望》的主旨演讲，介绍零碳动力技术路线最新发展趋势。受邀企业、高校、科研院所等围绕“氢燃料电池引射器”“船舶与陆地发电用零碳绿色发动机关键技术研究”“超高热效率甲醇发动机技术”等6项前沿技术成果进行了现场路演，来自天津大学、河南科技大学的30项科技成果进行了书面发布。

由赵华院士领衔的河南省零碳内燃动力技术研究院士工作站，是我市引入的重大创新平台。目前，该工作站已成立了科研成果转化企业，建设了占地面积约6000平方米的中试基地，未来将拥有大功率氢、氨、甲醇、天然气发动机的研发测试能力，围绕“兆瓦级氢氨融合智能绿色分布式发电机组”项目进行产学研合作，为我市加快推动产业转型升级提供有力支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟)

36项零碳动力技术成果

1.氢燃料电池引射器项目

2.船舶与陆地发电用零碳绿色发动机关键技术研究

3.高热效率甲醇发动机技术

4.零碳燃料发动机技术

5.缸内直喷氢内燃机开发

6.无人动力技术研究

7.用于气阀式二四冲程可变换高功率柴油机的活塞燃烧室

8.基于机器学习的重型柴油车远程监控数据修复方法及系统

9.一种包含分导式喷孔预燃室的汽油机点火机构

10.利用网传数据监控在用车辆NOx排放的数据处理方法

11.模拟真空喷油环境的喷油器测试系统及其喷油测试方法

12.一种包含强滚流预燃室的汽油机点火机构

13.一种包含超音速射流喷孔预燃室的汽油机点火机构

14.一种包含偏轴心型主动式预燃室的汽油机点火机构

15.一种包含共享射流口预燃室的汽油机点火机构

16.一种二冲程发动机捕集率和扫气效率的测试系统及方法

17.一种改进yolov5的无人驾驶拖拉机田间障碍物识别方法

18.拖拉机电动悬挂自适应控制系统及控制方法

19.一种汽车制动系智能温控装置及其控制方法

20.无人驾驶智能车紧急避障装置

21.一种混合动力DCT拖拉机及其自动换挡控制方法

22.一种双电池组复合式的电动拖拉机能量管理方法

23.一种基于六自由度平台的虚拟现实式摩托车模拟驾驶系统

24.一种无人驾驶车辆自动换道超车轨迹规划方法

25.一种双喷射器耦合自复叠制冷循环系统

26.一种多功能复叠热泵烘干装置

27.气缸套疲劳裂纹实时检测装置

28.一种插电式混合动力汽车能量管理方法

29.一种氢燃料电池板加工用切割装置及加工方法

30.一种空间频率可调的共振式减阻推土铲

31.一种汽车零部件制造转运管理系统

32.以电荷量差值为均衡判据的锂电池组均衡控制方法

33.一种混合动力无人驾驶车辆的控制参数自动标定方法

34.一种车辆工况的构建方法

35.基于多传感器的低速车辆的前向地形三维构建方法

36.DPF再生降温装置