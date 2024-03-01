在产业发展上进一步统一思想——一论加快建设现代化产业体系

重塑产业格局，洛阳向新而行再出发！

重塑产业格局，洛阳向新而行再出发！

观摩三县区，入企业、探车间、看项目，实地感受今日洛阳风口产业发展的蓬勃脉动；召开推进会，总结成绩不足，交流典型经验，纵深谋划今后抓产业的方向与重点……刚刚召开的全市产业发展观摩暨推进会，站位加快形成新质生产力、推动高质量发展的大局，再次聚焦部署全市产业发展工作，昭示了加快建设现代化产业体系的坚定决心。

从“产业发展水平决定着现代化洛阳建设成败”，到“抓住产业这个‘牵一发而动全身’的关键点”，再到“加快建设现代化产业体系是重振洛阳辉煌的关键之举”，新征程上的洛阳，对产业发展的重视前所未有，抓产业的力度和成效亦前所未有。

回望近三年，全市上下以市委产业发展“136”工作举措为引领，以“四新一装备”等风口产业为重点，奋力跑出产业格局重塑的加速度。看数据“账面”，中州时代、百万吨乙烯带动58个总投资597亿元的上下游项目落地，新增创新平台460个，国家级、省级专精特新企业数量“两年翻两番”，一季度全市工业税收高于全省9.1个百分点。再看企业“市面”，新强联登陆资本市场、踏准行业赛道，去年公司营业收入、净利润、总资产规模较2019年分别增长339%、275%、856%，成绩耀眼；中超新材料锚定专精特新、强化科技赋能，以国内29.2%的市场占有率稳居行业首位，以全球14.3%的市场占有率位居世界第二，实力领先……乘“风”而上，洛阳产业发展“风”景更好！

“主要是希望全市上下在产业发展的问题上进一步统一思想。”谈及这次会议相关安排，市委书记江凌开宗明义，并提出至少要在三个方面进一步统一思想：一是下大力气抓先进制造业，二是必须增强抓产业的信心，三是要改进抓产业的方法。这为我们更好地明了方向、鼓了干劲、拓了思路。

抓制造业，抓的是托举城市的坚实根基。“不管我们发展到什么程度，都不能离开实体经济，不能忽视制造业。”新中国成立初期的洛阳，能够从百废待兴走向欣欣向荣，靠的正是“十大厂矿”的重磅加持。今天我们能不能保持继续发展，会不会在下一步被边缘化，关键仍取决于我们能不能做大做强先进制造业，单靠文旅产业撑不起洛阳的发展，制造强市、文旅富民才是正道。

增强信心，增的是泽被长远的发展动力。举全区之力引项目、促落地，孟津将在两平方公里左右的园区里演绎出产值超千亿的产业蝶变；两年时间不到，偃师优箔项目即实现5万吨的电池铝箔产能，成就肉眼可见的“高成长”。实践充分证明，纵然过去几年大环境不太好、抓产业难度大，但我们通过艰辛努力还是取得了积极成效，产业抓与不抓大不一样。抓产业是个周期较长、难以立竿见影的过程，真正产生效益、支撑经济是后几年的事情，但我们不能因此不干，否则洛阳今后发展只会更被动。

改进方法，改的是产业格局的重塑之道。抓产业是门大学问，单有一腔热情和干劲不行，还要研究产业发展的规律、趋势，看清自身优势和短板，尤其要看到现在的产业发展环境、投资取向都在发生大变化，已从成本型的产业转移转变为创新型的企业扩张，更加注重长周期的成本、人才成长的环境、创新要素的配置等，新变化提出新要求，当然也需要新方法。

唯有思想统一，才能步调一致向前进。

强制造、增信心、改方法，这三个方面思想认识，紧跟的是时代大势，观照的是发展形势，变深刻认识为行动共识，久久为功抓落实、凝心聚力抓产业，我们就能汇聚起建设现代化产业体系的澎湃合力！（洛平）