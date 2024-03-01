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沉浸式看展、穿越式夜游……洛阳热门景区多项活动迎“五一”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.28 20:43

　　“五一”假期到洛阳怎么玩？沉浸式看展、多舞台看剧、穿越式夜游……洛阳多个热门景区开展丰富活动迎“五一”，活动指南为您送上。

　　5月1日至5月5日，龙门石窟景区将开展系列活动，带领市民和游客在“五一假期”穿越时光、梦回神都。在龙门古街，“龙门唐市 烟火古街”国风市集将热闹开展，“日游+夜游”的全天候模式，将古街灯光亮化与实景演艺相结合，带游客感受烟火龙门。

　　依托“龙门首焉·白居易”打造的行进式演艺也将在龙门石窟景区同步上演。届时，NPC人物将在古街迎宾、香山赋诗等，一展醉吟先生风采。戏台之上也好戏不断，古风民谣、古典乐器演奏、情景短剧《当阳酒肆》等节目，将还原神都市井烟火气，让游客身临其境感受“神都居民”的日常生活。

　　沿着隋唐洛阳城中轴线向北走，“天街奇遇季·花开又逢君”系列活动将在隋唐洛阳城天街(定鼎门至永通门展示路段)热闹开展。天街两侧设置有“奇遇”市集，其中美食琳琅，文创纷呈。大快朵颐后，还可漫步历史、欣赏演艺，洛阳本土音乐人，在街道尽头处舞台欢乐开唱。

 

　　5月1日至5月5日，在隋唐洛阳城国家遗址公园应天门，节目“簪花迎远客”“天香临凤阙”“花开又逢君”等将倾情上演。届时，舞者将手执花朵翩翩起舞，簪花轻点，仪态万千，以传统文化之礼遥迎四海宾朋“入城”；应天门前，还有金甲士兵手持金枪巡场，盛装列阵迎客；“上官婉儿”也将穿越而来，随机挑选游客同台对诗。

　　登上应天门阙楼，升级版《唐宫乐宴》将与市民和游客如约相见，选好阵营、换上行头、跟着NPC一同入戏，便可体验一秒穿越盛唐之感。五一假期期间，应天门3D激光投影秀于也将于每天20点30分在北广场上演，灯光流转再现洛阳文化，璀璨光影辉映千年时光。

　　在明堂天堂，多部演艺也将开启。洛阳首部融合人偶互动与高科技的沉浸式话剧《明堂幻像》，将讲述文物修复博士唐颂，借助AI补全唐代壁画“胡人牵驼载丝”背后的故事，带市民和游客化身剧中人，一睹盛唐风貌与丝路繁华。入夜后，九洲池内将百戏荟萃，瑶光殿前，还有掌灯、皇家仪仗等，尽显皇家威仪风范。

　　在洛邑古城，一期续建项目入口处，将演艺“花朝踏歌”将带给游客春天新感受。此外，“幻彩魔方”“汲水歌”“豫剧选段”等演艺将在夜间开演，丰富景区夜间游客体验。在新潭、墨池等处的常规节目仍正常开展。

　　洛阳古墓博物馆将继续推出《博物馆奇妙游——北邙千秋》活动，通过沉浸式互动解谜游戏，让游客进一步了解古墓博物馆所展示的历史和相关人物。

　　5月1日，全国首个博物馆内沉浸式戏剧体验项目——《无相运河》将在隋唐大运河文化博物馆上演，通过沉浸式活动，为大家讲述“运河故事”。5月1日至5日，隋唐大运河文化博物馆还将开展《听涛大运河》舞台戏剧研学活动，观众可现场与演员、NPC互动，共同完成一场包含悬疑探案和烧脑解谜元素的戏剧游戏。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 刘青 姜艺莎 程俊晖 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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