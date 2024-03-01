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洛阳持续加强监管 保障市民和游客“舌尖上的安全”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.28 20:44

　　“五一”假期将至。今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，各级市场监管部门将全力做好食品安全监管工作，让市民和来洛游客吃得安心、吃得放心。

　　说到一座城市的烟火气，就一定要去繁华的夜市逛一逛。老城十字街夜市、西工小街、洛龙区龙祥商业街，已成为外地游客洛阳之行必选的“网红打卡地”。

　　27日20时许，夜幕下的西工小街灯火辉煌，平整的石板路、久负盛名的老店、新增的休闲座椅、古色古香的传统建筑，以及街道两侧的小街锅贴、小街天府、西工饭庄等老字号小吃和时尚餐饮品牌店铺，让人眼花缭乱。位于人民东路的夜市一条街上，100多家商户的餐车整齐摆放，各类特色小吃一应俱全，不少操着外地口音的游客行走其中，正在挑选喜欢的美食。

　　西工小街地处洛阳市西工区商业中心，是洛阳最早的城市商业街区之一，整条街区已有近100多家餐饮经营户。西工区市场监管局相关负责人告诉洛报融媒记者，为了把好美食“入口关”，辖区市场监管部门的执法人员不间断对各个餐饮单位进行全面检查，重点检查采购索证索票落实情况，食品加工过程和食品原料、半成品和成品贮存情况，以及餐饮具清洗消毒情况，并督促相关责任单位把好食品安全关。

　　“无汤水，不洛阳”，这句在某网络平台上的流行语，让不少外地游客将喝汤列为抵达洛阳之后的第一顿美食。28日8时许，在位于老城区西大街附近的一家牛肉汤馆里，十几张桌子前坐得满满当当，不少食客的身边还放着行李箱等物品。“我们坐了一夜的卧铺，早上快6点到达洛阳，一下火车就直奔这儿来了。”一对来自湖北十堰的夫妇说。

　　洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，为切实做好“五一”假期食品安全监管工作，该局持续在全市开展食品安全大检查，以旅游接待饭店(宾馆)、旅游景区、各大公园及周边餐饮单位、高速公路服务区、车站及周边餐饮单位等为重点，排查整治风险隐患，维护洛阳良好形象，保障市民和游客“舌尖上的安全”。与此同时，该局通过多种方式提醒告诫广大食品经营户要严格落实食品安全主体责任，自觉遵守相关法律法规，依法诚信经营，守护食品安全。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 陈翔 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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