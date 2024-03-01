洛阳消防发布“五一”假期安全提示

“五一”假期将至，外出旅游、购物娱乐、大型群众聚集性活动增多，火灾风险上升。28日，洛阳市消防救援支队发布提示，提醒市民注意消防安全。

“五一”假期将至，外出旅游、购物娱乐、大型群众聚集性活动增多，火灾风险上升。28日，洛阳市消防救援支队发布提示，提醒市民注意消防安全。

洛阳市消防救援支队相关负责人说，社会单位应严格落实消防安全责任制，加强假期期间值班值守和防火检查巡查，及时消除火灾隐患，确保疏散通道、安全出口畅通，严禁在人员密集场所门窗处设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、铁丝网等障碍物；宾馆、酒店、商场和公共娱乐场所等人员密集场所要规范火源、电源管理，严禁违规存放、使用易燃易爆危险品；文物古建筑和博物馆、旅游景区等场所应严格落实消防安全管理制度，对游客开展消防安全提示、警示，同时完善应急疏散演练预案，严格遵循最大承载能力，避免拥挤发生踩踏等意外事件。

消防救援部门提醒公众，外出游玩前，要关闭家中的水电和燃气阀门，锁好门窗。要提前检查车辆的电气线路是否老化或存在故障，及时保养维修，随车配备灭火器，不开“带病车”上路，停车时严禁占用、堵塞安全出口、疏散通道和消防车通道。不要携带打火机、汽油等易燃易爆物品进入山林，不生火野炊，不乱丢烟头，尽量不要前往未开发景点。到达宾馆、商场等封闭性场所，应注意了解疏散通道、安全出口的位置和逃生路线，掌握灭火器、防烟面罩等器材的存放位置和使用方法。

“五一”假期期间，洛阳消防救援人员全员在岗，并安排消防救援车辆在各大热门景点和商场、超市等人员密集场所备勤，守护广大市民与游客的安全。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩）