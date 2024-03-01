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“五一”假期，洛阳多家博物馆延迟闭馆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.28 18:33

　　28日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，“五一”假期期间，洛阳各大热门博物馆延迟闭馆并开启夜游模式。

　　各博物馆在平时17时闭馆的基础上，将闭馆时间普遍向后延长了1个至5个小时：洛阳博物馆、洛阳民俗博物馆闭馆时间延长至21时；隋唐大运河文化博物馆5月1日至2日闭馆时间延长至19时，5月3日至5日闭馆时间延长至21时；二里头夏都遗址博物馆周六、周日闭馆时间延长至19时；龙门博物馆闭馆时间延长至18时30分；洛阳古墓博物馆、洛阳周公庙博物馆、洛阳周王城天子驾六博物馆、关林景区在周五、周六将闭馆时间延长至20时。

　　假期期间，洛阳古墓博物馆将继续推出《博物馆奇妙游——北邙千秋》活动，通过沉浸式互动解谜游戏，让游客进一步了解古墓博物馆所展示的历史和相关人物。

　　5月1日，全国首个博物馆内沉浸式戏剧体验项目——《无相运河》将在隋唐大运河文化博物馆上演，通过沉浸式活动，为大家讲述“运河故事”。5月1日至5日，隋唐大运河文化博物馆还将开展《听涛大运河》舞台戏剧研学活动，观众可现场与演员、NPC互动，共同完成一场包含悬疑探案和烧脑解谜元素的戏剧游戏。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 尤晓菲 孙淼淼）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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