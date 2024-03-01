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女子遭遇“百万保障”诈骗 民警紧急止付追回4.3万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.27 08:47

　　“你好，我是微信客服人员，你的‘百万保障’业务免费期已结束，现在需立即关闭，否则将每月自动扣费。”接到这样的电话或信息您可千万别信！25日，记者从市公安局涧西分局了解到，我市一市民因此遭遇诈骗。

　　事情发生在3月8日。当天，市民宋女士在家中接到一个电话，对方自称是微信客服人员。对方在电话中告诉宋女士，称其名下“百万保障”业务免费使用已到期，之后每个月需支付一定费用。

　　宋女士听后，表示要取消此项业务。此时，“客服”称取消该业务需先行进行验资，待业务取消办理结束后，会将全部资金返还，并向宋女士提供了一个银行卡号。

　　宋女士根据“客服”提示，向其提供的银行卡号转账4.3万元后，察觉到了异常，慌忙报警。

　　涧西分局天津路派出所民警接到报警后，迅速开展调查，第一时间确定线索，快速处理涉案账户信息。为了尽早追回资金，民警立即对涉案账户进行紧急止付，成功追回了宋女士被骗的4.3万元。

　　“太感谢你们了！”钱被追回后，心有余悸的宋女士为民警送去一面锦旗致谢，并表示以后将加强反诈知识学习，守好自己的钱袋子。

　　那么，“百万保障”是什么呢？民警介绍，微信支付“百万保障”由财付通与中国人保财险PICC联合承保，用于保障用户的资金安全。此项保障默认开通，完全免费，只要用户在使用微信支付期间，发生微信支付账户被他人盗用而导致资金损失的情况，均可申请赔付，不限赔付次数，每年申请赔付金额最高100万元。

　　“诈骗套路多，小心防范不出错。此类诈骗中，诈骗分子冒充微信支付平台客服，利用群众对‘百万保障’内容的不了解，通过强调保单到期自动扣费、产生不良消费记录、影响个人征信等幌子，营造紧张氛围，打击被害人心理防线，诱骗被害人转账汇款等，从而实施诈骗。”民警提醒广大市民，如接到所谓的客服电话，一定不要轻信，尤其涉及账号密码、转账操作的时候，务必提高警惕。只要用户还在使用微信支付，微信支付“百万保障”就不会到期或者过期，也没有“缴费续保”一说，更不会影响征信。只要提到关闭微信支付“百万保障”设置的就是诈骗。一旦发现被骗，请立即拨打110报警。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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