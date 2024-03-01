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沉浸式赏花何以“更上一层楼”（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.04.27 08:53

　　免费为游客簪戴牡丹鲜切花，直升机低空盘旋抛撒牡丹花瓣，6666朵鲜切花搭建成硕大的牡丹插花……日前，首届神州牡丹万花会暨国际牡丹切花花艺会在神州牡丹园开幕，一系列沉浸式游园赏花体验的“霸总桥段”，令众多网友“上头”。

　　沉浸至上，体验为王。新文旅时代，旅游不再是走马观花，而是追求沉浸式体验。推出更多的新玩法、新场景，让游客沉浸其中，将“流量”变“留量”，是洛阳文旅孜孜以求的“长红密码”。今年牡丹文化节游园赏花，主打的就是“沉浸”。在王城公园，历史情景剧《王城大典》上演，穿越千年给足游客赏花仪式感；在中国国花园，卖花翁挑起花担与游客吟诗互动，“李白”“杜甫”乘兴蹦起了“唐迪”；在隋唐城遗址植物园，游客参与实景剧本杀赢钻石，玩得不亦乐乎……一系列沉浸式赏花花样迭出，好看又好玩，让众多游客体验到更多“有趣的灵魂”。

　　近年，沉浸式成为热词，好像不把沉浸式挂上，很多活动就不够高大上，也不够新潮。当然也不难发现，这里边有真有假，有实有虚，沉浸式遭到滥用，特别是同质化和粗制滥造现象较为突出，不禁引人深思：我们何以沉浸？又真的沉浸了吗？

　　沉浸式赏花，“卖点”在于提供新奇有趣的体验。花开客来，花谢客去，牡丹园大多花开时间短、游客停留短暂，如果仅仅依赖单一的场景、业态或同质化复制，就难以走出“一年吃一季，一季吃一年”的发展怪圈。牡丹花海固然让人不虚此行，但只有通过融入丰富的文化内涵、独特的创意表现和先进的技术加持，让游客获得感官震撼和情感共鸣，进而完全沉浸于故事、角色和情境之中，才能真正抵达人们的内心，最终避免陷入内卷化的困境。比如，这次神州牡丹园“复活”北宋万花会，让人们穿越到千年前的西京，通过簪戴鲜花牡丹等场景和创意，再现“洛阳风俗重繁华，荷担樵夫亦戴花”的画面，让游客很有代入感，分不清是现实还是历史，极具身临其境般互动和娱乐体验，可见，沉浸式的生命力在于创新，只有扎下身子，不断转型升级、更新迭代，才能深受消费者欢迎，形成巨大的“网红效应”。

　　沉浸式赏花要真正“沉”下去，才能“更上一层楼”。一个文旅产品和服务沉浸不沉浸，不是自己说了算，而是游客说了算，需要经受市场和时间的检验。期待各方勇于探索新路径，积极解锁新玩法，下功夫把沉浸式项目打磨好，培育出更多的“牡丹+”品牌，激发沉浸式体验赋能消费的更多可能。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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