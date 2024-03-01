新安人大：将“问题清单”变成“满意清单”

“前期由于不符合城乡规划设计，致使企业用地手续无法办理，现在用地问题终于解决了！再也不用担心影响企业后期的上市问题了！”4月10日，在新安县南李村镇洛阳大资塑业，企业负责人郭松涛正激动地和员工们分享喜悦。

“前期由于不符合城乡规划设计，致使企业用地手续无法办理，现在用地问题终于解决了！再也不用担心影响企业后期的上市问题了！”4月10日，在新安县南李村镇洛阳大资塑业，企业负责人郭松涛正激动地和员工们分享喜悦。

这是多位新安县县、镇人大代表在企业走访中发现的问题，通过一件件代表建议，将营商环境“问题清单”变成了“满意清单”。

近年来，新安县人大常委会充分发挥职能作用，把推动营商环境优化提升作为监督工作重点，综合运用多种监督手段，深入开展“万人助万企”活动，为企业纾困解难，全力护航新安营商环境向优向好。

——成立专项监督检查调研组，聚焦制约企业发展和群众反映强烈的突出问题，围绕政策落实、项目落地、企业运营、政务服务、难点突破等方面的问题跟踪调研督导。

——对相关单位落实优化营商环境“两条例”过程中存在问题整改情况进行检查，重点调查和听取重点企业、市场主体和服务对象的实际感受。

——采取听、查、问、访等方式，详细了解市场主体的生产经营情况和助企纾困政策落实情况，围绕助企纾困政策落实及主要成效，市场主体的主要诉求以及政策落实中存在的堵点难点等进行重点调研。

“栽下梧桐树，才能引得凤凰来”。新安县人大常委会主任庞树轩谈起营商环境时这样说，营商环境没有最好，只有更好。接下来还将持续广泛倾听企业诉求，及时将企业反映的问题，转化为代表建议交办相关部门，让政府将“干的事”精准对接企业“盼的事”。(李园 李乐乐)