全市纪检监察机关细化监督保障措施 为项目建设营造良好环境

吊臂挥舞、机器轰鸣、车辆穿梭，工人们一丝不苟地操作……眼下，栾川县人民医院扩建、七里坪社区安置房建设等项目施工现场一派繁忙景象。

吊臂挥舞、机器轰鸣、车辆穿梭，工人们一丝不苟地操作……眼下，栾川县人民医院扩建、七里坪社区安置房建设等项目施工现场一派繁忙景象。

近年来，全市纪检监察机关持续树牢“党委政府中心工作就是纪委监委监督服务保障重点工作”理念，把重大项目建设监督作为营造良好发展环境的重要切入点，紧盯项目立项审批、招标投标、建设管理、安全运行等关键环节，扭住群众反映最强烈、经营主体最关注、制约发展最突出的问题，细化监督保障措施，主动监督、跟进监督、靠前监督，为项目建设营造良好环境。

栾川县纪委监委一体贯通“党政主责+职能部门主抓+纪检监察推动+实地督导”的大监督机制，发挥“室组地”监督力量，深入项目一线、施工现场开展监督检查，为项目建设清障破难、加速提质。涧西区纪委监委持续擦亮监督“探头”，聚焦部门帮扶、规划许可、征地拆迁、组织施工、资金使用等环节，坚持走在前、督事中、促善后，推动项目建设按下“快进键”。

监督检查见真章，推动整改见实效。孟津区纪委监委聚焦项目审批手续办理等环节存在的难点、堵点，进一步畅通渠道、强化督导，对项目廉政风险点和人员作风建设情况“把脉问诊”，形成167项助企惠企政策动态清单，推动企业投资项目承诺制改革进程。偃师区纪委监委搭建群众监督平台，畅通“常态化治理不担当不作为”问题监督举报渠道，对职能部门履职尽责方面问题线索优先核查、快查快办，推动整改问题22个，为企业“敢干”增底气、添硬气。

市纪委监委将纪法教育作为推进工程建设廉洁高效的重要抓手，多措并举为重点项目建设拉起“警戒线”。洛龙区纪委监委坚持把教育提醒抓在前，通过与相关部门负责人开展廉政谈话提醒，打好“预防针”。市城乡一体化示范区纪工委监察工委用好典型案例“活教材”，深入开展形式多样的警示教育活动，为推进项目建设擦亮清廉底色、激活赶超动能。

“重点项目建设在哪里，监督检查就聚焦哪里。”市纪委监委相关负责人表示，将进一步强化监督执纪问责，推动清廉项目与优质工程建设同频共振，以精准监督助力项目建设跑出“加速度”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 闫雅静 庞敏）