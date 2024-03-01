区长出庭应诉 推进府院联动走深走实

昨日上午9时许，随着审判长敲响法槌，一起状告孟津区政府的行政诉讼在孟津区人民法院公开开庭审理。孟津区政府区长常涌涛出庭应诉，以“告官见官、出庭出声”方式推进府院联动走深走实，成为我市首名出庭应诉的区长。

昨日上午9时许，随着审判长敲响法槌，一起状告孟津区政府的行政诉讼在孟津区人民法院公开开庭审理。孟津区政府区长常涌涛出庭应诉，以“告官见官、出庭出声”方式推进府院联动走深走实，成为我市首名出庭应诉的区长。

在该案中，四川某公司对孟津区人社局、孟津区政府和第三人张某工伤认定及行政复议不服，向孟津区人民法院提起诉讼。在庭审中，原告、被告和第三人围绕争议焦点进行举证、质证，发表辩论意见，庭审规范流畅，法庭秩序井然，充分保障了行政相对人的合法权益。

区长出庭，不是走过场，而是要真解决问题，起示范作用。正如常涌涛在发表出庭意见时所说，依法行政是建设法治政府的核心要义，政府各项工作都与人民群众利益紧密相关，必须密切府院联动，加强行政执法、行政复议与行政审判有机衔接，推进行政争议实质性化解，努力让人民群众在每一次行政复议、行政诉讼中都感受到公平正义。

行政机关负责人出庭应诉，洛阳走在全省前列。2022年，我市就在全省开了行政诉讼案件由市政府主要负责人出庭应诉的先河，带动全市行政机关负责人出庭应诉率大幅提升。目前，我市已建立覆盖市县乡三级的“1+N”府院联动机制，在化解矛盾纠纷、推动依法行政、促进公正司法、维护社会和谐稳定等方面取得显著成效。

今后，我市还将聚焦行政争议“诉源、诉前、诉中、诉后”全流程，畅通沟通渠道，压实各方责任，打造衔接顺畅、协同高效的闭环联动化解模式，着力“控增量、减存量、防变量”，努力实现行政诉讼案结事了、政通人和，推动高水平法治政府建设，持续优化法治化营商环境。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 党一豪）