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洛阳召开物业服务行业人员业务培训会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.26 08:27

　　物业管理委员会如何组建？老旧小区可以享受哪些物业服务？近日，我市召开物业服务行业人员业务培训会，专题解读《洛阳市住宅物业管理条例》等法律法规，进一步提升我市物业行业服务水平。

　　去年11月1日，《洛阳市住宅物业管理条例》正式施行。培训现场，市人大常委会法工委相关负责人针对大家关注的老旧小区物业服务水平不高、前期物业管理不规范、业主组织成立难等问题进行了详细解读，并解答大家在实际工作中遇到的问题和困惑。

　　“业主委员会成立难，是多年来小区物业管理存在的普遍问题。”市住建局相关负责人表示，培训现场还深入解读了《河南省物业管理委员会工作办法(试行)》，详细介绍物业管理委员会的具体组建流程、委员确定、运行方式等，有利于推动未成立业主委员会的小区，由街道、乡镇负责成立物业管理委员会，对业主委员会形成有效补位，保障业主权益。

　　据悉，此次培训主要针对各县区物业管理行政主管部门负责人，街道、乡镇和社区相关物业管理人员等，共计550余人参加。现场除了解读法律法规外，还结合实际案例，传授了物业纠纷化解经验，有利于提升我市物业服务人员素质，促进物业服务市场健康发展。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 张大杰)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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