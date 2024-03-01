新文旅之歌需更多歌乐仕女共鸣

琵琶慢捻，大珠小珠落玉盘；石磬轻敲，泠然幽韵空谷中；玉笛飞声，散入春风满洛城……日前，“余韵朤朤——古墓博物馆乐舞复活记”音乐会在洛阳古墓博物馆精彩上演，12位演奏者身着汉服、手捧乐器，仿佛从壁画中走出的乐师，一幅《歌乐仕女图》随着悦耳音律缓缓铺展，为游客送上一道沉浸感十足的文化大餐。

壁画《歌乐仕女图》复原展示 洛报融媒记者 智慧 摄

琵琶慢捻，大珠小珠落玉盘；石磬轻敲，泠然幽韵空谷中；玉笛飞声，散入春风满洛城……日前，“余韵朤朤——古墓博物馆乐舞复活记”音乐会在洛阳古墓博物馆精彩上演，12位演奏者身着汉服、手捧乐器，仿佛从壁画中走出的乐师，一幅《歌乐仕女图》随着悦耳音律缓缓铺展，为游客送上一道沉浸感十足的文化大餐。

“言之不足，歌以咏志。”灵动的音符总能在某一个瞬间，撞击你我的心底，触动情感的开关。同时，音乐作为一种感性的艺术形态，以其特有的渗透力和感染力，不仅在三旋两调间，便能塑造出人们心中对一座城市的特有感知，一首经典的城市音乐，更能成为一座城市生动的艺术名片和文旅招牌，赋予一座城市独特的形象魅力与文化意义，为徜徉此间的人们带来浓烈的文化认同、情感依恋和精神享受。

在当今新文旅时代，人们了解、感知一座城市的途径是多元且丰富的，将听觉与视觉的隔阂打通，让声音与画面完美融合，正是当下文旅融合发展的大势所趋。特别是当一段特定的旋律与一段特定的旅程深度绑定时，往往前奏一响，就令人按捺不住旅行奔赴的脚步。正如，一首《成都》，引得无数“文艺青年”上川进蜀，只为跟随歌声一起“在成都的街头走一走”；一首《长安长安》，让多少“摇滚老炮”西入秦关，感受“一路西行一路唱”的雄姿英发；更有网友调侃，每一辆驶向拉萨的火车上，都放着同样一首《蓝莲花》……可见，音乐不仅能丰富城市的文化内涵、提升城市的知名度和美誉度，更是人们打开一座城市的“钥匙”。

牡丹绽放引游客 洛报融媒记者 张怡熙 摄

对洛阳来说，音乐同样是我们城市的灵魂，古往今来，这里回响着绕梁千载的历史余音。它是二里头遗址绿松石龙形器旁的一只铜铃，是开启中国古代礼乐教化先河的周公“制礼作乐”，是丝绸之路上“洛阳家家学胡乐”的开放繁荣，是金庸笔下洛阳城东绿竹巷里的一曲《笑傲江湖》……一个个与音乐有关的人文经典可谓一座座文旅富矿，亟待我们以通俗的旋律和优美的歌词将它们串联起来，用音乐为城市文旅“代言”。

“既要提高生活品质，又要提升文艺气质。”以音乐为载体，坚持创造性转化、创新性发展，进一步强化以音乐作品宣传塑造城市形象的意识、把握年轻人音乐品味偏好、增强创作能力，通过音乐会演、“快闪”活动等年轻人喜闻乐见的艺术形式，让更多“接地气”、受欢迎的音乐作品展现洛阳的历史文化、风土人情、自然景观、语言习惯，等等。相信更具“共鸣”的城市和音乐，定能让我们以音律之美奏响新文旅之歌！(洛平)