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外销银器、广绣 历经岁月风华依旧（洛莞联动 探寻海丝印记）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.26 08:12

　　走进位于洛阳博物馆二楼的“琳琅万象——东莞市博物馆藏清代外销精品文物展”展厅，一件件精致的银器闪闪发亮，虽历经岁月洗礼，却依旧光彩夺目。

　　大家外出旅游或出差，总会买一些当地特产或纪念品回来送给亲友，在200多年前也不例外，外国商人到广东进行贸易活动，回去的时候爱捎一些精致的小物件。银器是其中非常有代表性的高档商品，在“广州十三行”的商馆区里，还形成了一个银器市场。现场讲解员介绍，18世纪初期，西洋商人开始在广州定制银器，纹饰主要为当时欧美流行的风格，到19世纪中期，中国传统纹饰则流行起来。

　　在展览现场，可以看到一套银质的梅兰竹菊纹茶具。它由4件茶具组成，茶具上有以錾刻工艺加工出的中国的梅兰竹菊“四君子”纹饰，4件茶具功能不同，但风格协调统一。现场讲解员介绍，喝下午茶是欧洲的社会习俗，由此发展出一套考究的礼仪，茶具在欧洲流行，与当时东西方的茶叶贸易密不可分。外销银器中的茶具往往成套出现，是专门面向欧洲市场而生产制作的，其大多包含热水壶、壶架、茶壶、奶壶、糖盅、茶叶罐等常用器具。

　　展出的银器中有几个清代的名片盒。其中，银鎏金累丝名片盒采用鎏金累丝工艺制作，主体纹饰为云龙纹，边衬为卷草纹。现场讲解员介绍，将金或银拉成丝，编织成图案，再焊接到器物上，就是累丝，这也是中国传统工艺之一，最早可追溯到战国时期。此外，还有银累丝鎏金花卉纹名片盒、银鎏金累丝花蝶纹书形名片盒，纹饰同样精美。

　　在银器展品附近区域，可以看到几件华丽的广绣外销品。广绣是中国的四大名绣之一，它华美艳丽，装饰性很强。在清朝中期，广绣多用于室内装饰和衣饰，广绣出口进入了全盛时期。

　　现场展出的白绢广绣花鸟纹酸枝木座屏插，在白绢上用彩线绣出“喜上眉梢”图案，看上去清新别致。“喜上眉梢”图案是我国民间喜闻乐见的吉祥喜庆图案，绣品采用了抢针、点子绣、纺织绣等多种针法，具有典型广绣风格，但它色彩清雅，与常见的色彩艳丽的广绣制品不同。

　　随着东西方文化交流不断深入，广绣在原有风格的基础上，吸收了西洋油画的艺术风格，运用透视及光线折射的原理，使画面更符合西方人的审美趣味，曾一度引领欧美的社会潮流。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 黄超 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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