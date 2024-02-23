青春建功 梦想飞扬——记建设银行洛阳分行年轻人的成长故事

青春建功，强行有我。一群怀揣蓝色梦想的年轻人来到建行，他们用自己聪明才智和辛勤付出，诠释了青年是建行的未来和希望，在不同的工作岗位上，他们用智慧和拼搏谱写了属于自己的青春之歌。

青春建功，强行有我。

一群怀揣蓝色梦想的年轻人来到建行，他们用自己聪明才智和辛勤付出，诠释了青年是建行的未来和希望，在不同的工作岗位上，他们用智慧和拼搏谱写了属于自己的青春之歌。

想都是问题，做才是答案

“你为什么一定要等到准备好才肯出发呢？如果这样，你永远不可能做好100%的准备。”

她叫王星博，是建行洛阳分行公司部直营团队的一员，对自己最初成为客户经理时的瞻前顾后、害怕出错的心情，前辈告诫的这句话她至今都记忆犹新。

作为刚出校门不久，从事银行客户经理工作的年轻人，面对机遇与挑战，她调整心态，变被动为主动，在办理业务遇到问题时，主动向前辈请教，并利用业务时间加强业务知识、营销技巧的学习，提升自己的综合能力。

她的口头禅是“想都是问题，做才是答案。”

在实际工作中，她也曾感到灰心，甚至有放弃的想法，但看着身边同事们努力的样子，她选择勇敢的出发，坚定的走下去。经历一段时间的历练，没想到这个看上去柔弱的小女生，已经成为直营团队的“业务骨干”，积极参与团队协同工作，推动项目快速落地，为对公业务的推动贡献力量。在2024年首季综合金融服务中，她和团队成员投放大中型贷款51486万元，实现中间业务收入1031万元；并为某集团办理集团综授批复243000万元；实现福费廷业务投放110060万元。

助力乡村振兴，我们在路上

“看到农户们因为建行的贷款，生活越来越好，真为他们高兴，我觉得自己在做一件很有意义的事。”

说这段话的是汝阳支行乡金专员赵社龙，此时，他稚嫩的脸庞上洋溢着青春的笑容，自豪之情溢于言表。

2023年9月，赵社龙通过中国建设银行乡村振兴专项招聘，成为了汝阳支行的一名乡金专员。一个00后，没有把所谓的自我标榜成个性，有的只是满腔的激情和热血。作为土生土长的汝阳人，他深爱着这片土地，他把自己对家乡的热爱，转化成工作的澎湃动能；作为一名乡金专员，他上山下乡，足迹遍布汝阳县的山山水水，送金融服务到田间地头。当他看到农户们受困于融资难、融资贵的问题，无法扩大成生产规模，他就针对汝阳支行结合当地实际情况，推出了涉农的“特色”贷款，为许多农户解决了资金难题。

“谢谢，谢谢，真是太感谢你们了，你们真是帮了我大忙了。”

汝阳县柏树乡枣林村的胡大叔，是汝阳的一名红薯种植大户，由于资金问题，无法扩大种植规模，赵社龙通过实地勘察，现场调查，为其办理60万元的红薯贷，胡大叔一脸微笑感谢建行的资金帮助。

助力乡村振兴，一路走过，一路收获。截至2024年一季度末，赵社龙和他的同事们裕农快贷实现投放新增1455万元，全面完成市分行一季度计划。三星级裕农通服务点11个，计划完成率220%，县域排名第一；裕农通借记卡净新增3353，计划完成率159..67%县域排名第一。

一笔工单，意外收获满满

周五这天，对公开户、司法查冻扣、账户解管控、账户调额……

忙了一天本想着可以愉快下班的杨红娜，突然接到1笔95533工单。原来是一客户急需知道怎么办理收款码。看到这个工单杨红娜松了一口气，感觉这应该是个营销的机会，于是就把这个工单交给了柜面服务小能手焦文荟处理。小焦二话不说立马给客户拨打了电话。

“李先生，你好，我是建行新安支行的客服经理焦文荟。刚我们看到系统通知，您是想办理建行收款码业务是吗？”

小焦有条不紊地和客户沟通，经过简短的沟通小焦了解到客户就在建行附近做生意，最近新店刚开业急需收款码。小焦意识到这是个潜力客户，于是就给客户说：“您如果着急用的话我们可以上门服务，一会儿我下班了就去您店里现场给您办个收款码” ，客户听到后特别高兴。

于是小焦忙完手中的业务和同事拿着资料出发了。到客户店里以后，在给客户办理收款码的过程中，又向客户介绍了建行的信用卡和普惠小微企业贷款业务。这个客户最近刚好因为新店开业手头资金比较紧张，客户不仅办了收款码，还办理了一张信用卡，普惠贷款办理了52000元。在小焦给李先生介绍建行产品时，在李先生店里喝茶的朋友也被小焦的优质服务所打动，李先生的朋友也办理了一个收款码。忙到晚上7点。

小焦带着“意外”的收获飞奔回行里，兴奋的向同事们描述他今天的战绩，原来今天除了2个收单商户、信用卡、普惠，客户还预约了2个对公开户。

行而不辍，未来可期。奋力做好“五篇大文章”，让金融活水润泽“美好生活”，一代代银行人在默默的付出，尤其是像王星博、赵社龙、焦文芸等一批年轻人在不同的工作场景中，用自己的青春智慧演绎着银行人平凡而生动的故事，为和美生活增光添彩。(建洛宣)