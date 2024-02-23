洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳退役军人智救落水男孩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.04.25 10:02

　　“退伍不褪色。救了孩子，为他点赞！”这两天，一段洛阳退役军人勇救落水男孩的视频引发网友广泛关注和点赞。

　　这名退役军人叫杨泽龙，今年31岁，家住伊滨区。让人意外的是，他并不会游泳。不会游泳的杨泽龙是如何救起落水男童的呢？

　　事情发生在21日。当天下午，杨泽龙利用周末时间，和朋友到伊河某段钓鱼。没一会儿，他们发现河里情况反常。

　　“泽龙，你看那里是不是有个孩子掉水里了。”朋友对杨泽龙说。听罢，杨泽龙向河边望去，只见孩子双手伸出水面，不停挣扎呼救，头部几乎被水淹没，正在呛水。杨泽龙虽然不会游泳，但救人的本能让他无法对眼前的一幕视若无睹。

　　最初，杨泽龙并没有选择直接下水。“当时孩子落水的位置距我有10米左右，水深不明，如果贸然下水怕自己也发生危险。”杨泽龙说，思考间隙，他发现有条路可以绕到距落水孩子更近的河对岸，随即朝对岸跑去，同时向周边游客呼救引起注意。

　　赶到河对岸后，杨泽龙看到孩子距离岸边有一米多，岸上另一个孩子已被吓得愣在原地，他当即展开施救。由于距离较近，杨泽龙最初选择用手努力去够，发现够不到，自己也险些落入水中。

　　眼看情况更加危急，杨泽龙迅速纵身跃入水中抱住孩子，并试图向岸边移动。水不是很深，但好像有水草缠到他的脚了，他动不了。

　　“快！拉住我手。”正在此时，一名男子向杨延龙呼喊，抓到杨泽龙的手，并在其他游客的协助下，顺利救起杨泽龙和落水男孩。

　　杨泽龙上岸后经询问得知，该男子姓李，是落水男孩的父亲。据李先生介绍，当天他带8岁儿子出来玩，一不留神孩子跑不见了，加上岸边草木遮挡视线，一时无法找到，听到杨泽龙的呼救声连忙赶到事发现场确认。

　　从发现孩子落水到成功施救，仅过去了两分钟。由于抢救及时，孩子没有大碍。

　　对杨泽龙见义勇为的举动，李先生当即表示感谢。面对感谢，杨泽龙却说，“人命关天。作为一名退役军人，我只是做了自己应该做的，孩子没事就好。”

　　对此次救人事件，杨泽龙说，现在回想起来，仍心有余悸，还好当时水不是很深。但如果再遇到此类事件，他还会展开施救。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石丹婷)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子睡觉打呼噜，是腺样体肥大吗
    孩子睡觉打呼噜，是腺样体肥大吗
    孩子睡觉打呼噜，是腺样体肥大吗
        “我孩子今年11岁，睡觉总是打呼噜，经常张嘴呼吸，担心他是腺样体肥大，我爱人专门给孩子买了闭口贴，也不...
  • ·短暂血糖升高 糖友可这样应对
  • ·孩子抑郁了，家长该咋办
  • ·头痛和用滴耳药有没有关系
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 高速免费5天 五一假期河南高速出行提...
  • 4月28日，洛阳大型招聘会等你来
  • 市委举办党纪学习教育读书班
  • 难得一见！龙门崖壁上这个洞窟藏着精...
  • 家中出现大量白蚁怎么办？涧西区回复
  • 洛阳市客家文化大讲堂系列活动启动
  • 市政协党组党纪学习教育读书班举行集...
  • 洛阳市将举办职工文化艺术节、职工体育节
  • 净利润增长30%！中铝洛阳铝加工实现“...
  • 洛阳警民通中"电子证照"模块预计下周...
    		•
    百姓呼声
    自4月16日起，洛阳市从政坊游园暂停售票
    违规办理洛阳旅游年票行为为何屡禁不止
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    月季接力盛开

    郁金香

    火红“热恋”

    牡丹生命钻石
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605