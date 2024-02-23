洛阳退役军人智救落水男孩

“退伍不褪色。救了孩子，为他点赞！”这两天，一段洛阳退役军人勇救落水男孩的视频引发网友广泛关注和点赞。

“退伍不褪色。救了孩子，为他点赞！”这两天，一段洛阳退役军人勇救落水男孩的视频引发网友广泛关注和点赞。

这名退役军人叫杨泽龙，今年31岁，家住伊滨区。让人意外的是，他并不会游泳。不会游泳的杨泽龙是如何救起落水男童的呢？

事情发生在21日。当天下午，杨泽龙利用周末时间，和朋友到伊河某段钓鱼。没一会儿，他们发现河里情况反常。

“泽龙，你看那里是不是有个孩子掉水里了。”朋友对杨泽龙说。听罢，杨泽龙向河边望去，只见孩子双手伸出水面，不停挣扎呼救，头部几乎被水淹没，正在呛水。杨泽龙虽然不会游泳，但救人的本能让他无法对眼前的一幕视若无睹。

最初，杨泽龙并没有选择直接下水。“当时孩子落水的位置距我有10米左右，水深不明，如果贸然下水怕自己也发生危险。”杨泽龙说，思考间隙，他发现有条路可以绕到距落水孩子更近的河对岸，随即朝对岸跑去，同时向周边游客呼救引起注意。

赶到河对岸后，杨泽龙看到孩子距离岸边有一米多，岸上另一个孩子已被吓得愣在原地，他当即展开施救。由于距离较近，杨泽龙最初选择用手努力去够，发现够不到，自己也险些落入水中。

眼看情况更加危急，杨泽龙迅速纵身跃入水中抱住孩子，并试图向岸边移动。水不是很深，但好像有水草缠到他的脚了，他动不了。

“快！拉住我手。”正在此时，一名男子向杨延龙呼喊，抓到杨泽龙的手，并在其他游客的协助下，顺利救起杨泽龙和落水男孩。

杨泽龙上岸后经询问得知，该男子姓李，是落水男孩的父亲。据李先生介绍，当天他带8岁儿子出来玩，一不留神孩子跑不见了，加上岸边草木遮挡视线，一时无法找到，听到杨泽龙的呼救声连忙赶到事发现场确认。

从发现孩子落水到成功施救，仅过去了两分钟。由于抢救及时，孩子没有大碍。

对杨泽龙见义勇为的举动，李先生当即表示感谢。面对感谢，杨泽龙却说，“人命关天。作为一名退役军人，我只是做了自己应该做的，孩子没事就好。”

对此次救人事件，杨泽龙说，现在回想起来，仍心有余悸，还好当时水不是很深。但如果再遇到此类事件，他还会展开施救。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石丹婷)