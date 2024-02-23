看！牡丹“开”在了帆布包上

24日上午，洛阳市涧西区南昌路街道六冶社区联合街道社工站的志愿者，开展了“唯有牡丹真国色 春意盎然显芳华”DIY手绘帆布包活动。 24日上午，洛阳市涧西区南昌路街道六冶社区联合街道社工站的志愿者，开展了“唯有牡丹真国色 春意盎然显芳华”DIY手绘帆布包活动。 该活动吸引了20多名辖区居民参与，志愿者向大家详细讲解了绘画步骤、作画技巧等。在志愿者的指导下，大家拿起画笔在帆布包上进行涂色。经过1个多小时的精心绘制，一朵朵牡丹花跃然包上，让原本素净的帆布包变得灵动起来。 六冶社区党支部书记孙芳芳说，希望通过此次活动丰富辖区居民的文化生活，社区将继续开展类似创意活动，更好地服务辖区居民。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 杨草 石芳芳 文/图）