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栾川县东增河村：羊肚菌“错时”上市 群众增收路更宽
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.25 08:20

村民展示羊肚菌

　　近日，在栾川县冷水镇东增河村的羊肚菌种植大棚内，土垄上密密麻麻地长满了褐色的羊肚菌，长势喜人，村民们正忙着采收。眼下，这些羊肚菌正待上市热销。

　　羊肚菌一般在每年2月至3月上市，这里的上市时间却能延迟到4月至6月。“虽然采收晚了，但每斤能卖60元到70元，高于正常市场价10多元。”东增河村党支部书记、村委会主任张伟国笑着说。

　　去年12月，东增河村尝试“错时”培育20亩羊肚菌，壮大集体经济，带动群众增收。

　　羊肚菌是一种珍贵的食、药两用真菌，对温度、湿度等条件都有严格要求。地处栾川县高寒山区的东增河村，是如何“错时”培育羊肚菌的呢？

　　“错时”培育羊肚菌的背后，是东增河村主动优化农业种植结构的生动实践。

　　张伟国介绍，这里前几年缺少产业基础，村民多外出务工。2021年，该村深入推进“三变”改革，流转200亩土地建设60个大棚，发展草莓、西红柿、生菜等果蔬种植，将“冷资源”转化为“热经济”。其中，草莓大棚数量超过一半。

　　然而，发展草莓大棚种植有一定的局限性。张伟国说，该村的草莓在3月种植、6月到次年元旦上市，当年12月中旬结束种植。12月中旬至来年3月，大棚处于闲置状态。与此同时，草莓地也需要通过轮作来恢复土壤肥力。

　　如何提升大棚利用率、恢复草莓地土壤肥力？

　　经过市场调查，东增河村决定采取草莓、羊肚菌及其他果蔬兼种的方式解决。为此，他们还邀请专家实地查看，得到肯定答复后，进一步坚定了发展信心。“羊肚菌需要在25摄氏度以下的环境中生长。专家说，我们村平均气温低，可以尝试在12月中旬‘错时’培育、次年4月至6月采收，提升产品竞争力。”张伟国说。

　　后来，张伟国经深入了解发现，东增河村高海拔的自然条件，正有利于羊肚菌的生长。他介绍，该村气温最高不超过30摄氏度，一旦出现高温天气，通过铺设防晒布等方式，就能防止棚内温度过高，不影响羊肚菌的正常生长；昼夜温差大的自然条件能提升羊肚菌的品质……

　　为改善羊肚菌的生长条件，东增河村还出资对原有的果蔬大棚进行改造提升。

　　去年12月中旬，该村在结束草莓种植后，拿出部分土地种植羊肚菌。“这些土地今年6月到9月，我们打算培育草莓苗，9月到12月种植各类蔬菜，第三年重新种草莓，达到轮作的目的。这样做既能提升大棚利用率、优化农业种植结构，又能恢复土壤肥力。”张伟国介绍。

　　经过4个月的生长，这些羊肚菌进入采收期，由于是“错时”培育，备受市场欢迎。

　　通过“错时”培育羊肚菌，东增河村已带动40余名村民实现在家门口就业。对此，张伟国是看在眼里乐在心头：“今年将扩大种植规模，做大做强羊肚菌产业，蹚出一条特色产业发展之路。”

　　“对冷水镇来说，这是一次大胆尝试。我们将全力支持羊肚菌产业发展，因地制宜推广羊肚菌种植，带动更多群众增收。”冷水镇有关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯 张勇勇 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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