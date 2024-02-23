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嵇康龙章凤姿 嵇绍鹤立鸡群（古代洛阳美男）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.04.25 08:19

　　说起在古代洛阳生活过的那些美男，潘岳、卫玠主要是长得美，人们多幻想其盛世容颜；嵇康的名字一出现，人们就不光会想到好看，还会想到他七尺八寸的身高，挥汗打铁的姿态，潇洒不羁的气质，以及那曲《广陵散》……嵇康的美是多元的，他儿子嵇绍也很帅，但有没有青出于蓝而胜于蓝呢？

　　嵇康 风姿特秀，有奇才

　　“竹林七贤”的领袖人物嵇康，是魏武帝曹操的曾孙女婿，早年做官，授中散大夫，世称“嵇中散”。司马氏掌权后，他拒绝与其合作，隐居不仕。

　　《晋书》中说嵇康“身长七尺八寸，美词气，有风仪，而土木形骸，不自藻饰，人以为龙章凤姿，天质自然”，《世说新语》中说他“风姿特秀”。

　　七尺八寸是多高？三国时期的1尺相当于现在的24.2厘米，这么一算，嵇康身高188.76厘米，四舍五入就是一米八九，搁在古代绝对是身材伟岸，拔地参天。

　　一米八九的嵇康，形体像土木一样自然，不加修饰，不爱打扮，即便如此也是龙章凤姿，神采不凡，仪表出众。有一次，他到山野间采药，乐而忘返，打柴割草的人见了他，都以为是神仙下凡！

　　嵇康不仅长得一表人才，还“有奇才”。他博览群书，好《老》《庄》，懂养生，他的《养生论》放到现在依然值得借鉴。同为“竹林七贤”的山涛(字巨源)在离开选官之职时，举荐嵇康代替自己，嵇康提笔写了一封《与山巨源绝交书》，坚决表明态度，一封书信流传千古。

　　古代读书人“学而优则仕”，嵇康偏不入仕，而是窝在家里打铁。“宅中有一柳树甚茂”，他绕着柳树挖池蓄水，每年夏天，都在树下打铁。

　　成天躲在家里，也躲不过上门找事的。曹魏重臣、书法家钟繇的儿子钟会，年少得志，十分仰慕嵇康。他写了《四本论》，想让嵇康看看，又怕嵇康看不上，竟跑到嵇康家门外，远远地把文稿扔进去，转身就跑。

　　后来钟会又去拜访嵇康，嵇康旁若无人，只顾打铁。过了很久，钟会自觉无趣，准备离开，嵇康这才说话：“何所闻而来？何所见而去？”钟会悻悻道：“闻所闻而来，见所见而去。”他因此心怀怨恨，在司马昭面前说嵇康坏话，终究把嵇康害死了。

　　《洛阳伽蓝记》载，“出建春门外一里馀至东石桥……桥南有魏朝时马市，刑嵇康之所也”。就在这里，三千太学生请求让嵇康做他们的老师，未被批准。嵇康神色不变，“顾视日影，索琴弹之”，一曲《广陵散》成了千古绝响。

　　嵇绍 鹤立鸡群，有忠心

　　嵇康虽写了《与山巨源绝交书》，但在临刑前，他还是把一双儿女托付给山涛，并对儿子嵇绍说：“巨源在，汝不孤矣。”嵇绍平安长大，并在山涛的举荐下来洛做官。

　　嵇绍刚到洛阳时，有人在人群中看见他，“昂昂然如野鹤之在鸡群”——鹤立鸡群。对于这个评价，嵇康的朋友王戎说：“那你还没见过他爹呢！”言下之意，青出于蓝未胜于蓝啊。

　　不过，嵇绍的气节不输他爹。当时，外戚贾谧受宠，潘岳、石崇等皆降节依附，嵇绍却对贾谧的结交信拒而不答，够硬气。

　　嵇绍遗传了嵇康的音乐细胞，但他不像嵇康那样狂放任性，不修边幅，而是非常讲究礼仪。嵇绍曾经拜访司马冏，恰逢司马冏举行宴会，召集董艾等人共论时政。董艾对司马冏说：“嵇侍中擅长弹琴，您叫他露一手。”嵇绍拒绝司马冏道：“您匡复社稷，应规范礼制，以身作则。我虽浅鄙，但今天也是身穿朝服，谈论时政，岂能弹奏乐器，做伶人之事！如果我身着便服参加私人宴会，就不敢推辞了。”

　　因仪表不凡，嵇绍还有幸躲过一劫。之前两兵交锋，嵇绍前往宫中，有人持弩在东阁下，看到他就要放箭，将领萧隆看见了，觉得嵇绍姿容不凡，绝非一般人，于是上前夺箭，嵇绍得以幸免。

　　可惜，他终究身处乱世，不能得享太平。公元304年，朝廷北伐，嵇绍被调到晋惠帝司马衷身边。出发前，侍中秦准对他说：“此行安危难料，你有好马吗？”嵇绍正色道：“臣子护卫皇帝御车，无论生死都要忠于职守，要好马干什么？”

　　不久，惠帝的兵马在荡阴失败，惠帝脸部受伤，中了三箭，百官、侍卫纷纷溃逃，只有嵇绍“俨然端冕，以身捍卫”。当时“兵交御辇，飞箭雨集”，嵇绍遂被害于惠帝身旁，“血溅御服，天子深哀叹之”。待战事平息，侍从要洗御衣，晋惠帝说：“这上面是嵇侍中的血，不要洗！”

　　嵇康宁死不从司马昭，嵇绍至死保卫司马衷，都是一腔热血，至死不渝，令人唏嘘。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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