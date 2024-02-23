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民营企业服务月暨大就业巡回招聘活动将于本月28日启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.25 08:24

　　昨日，记者从市人力资源和社会保障局获悉，2024年洛阳市民营企业服务月暨大就业巡回招聘活动将于4月28日启动。

　　据介绍，民营企业服务月活动将以结合大就业巡回招聘的形式组织开展，共计举办4场巡回招聘活动。服务月期间，市人力资源和公共就业服务中心将联合多部门广泛收集民营企业岗位信息，动员高校毕业生、退役军人等重点群体参加服务月活动，促进民营经济高质量发展，多措并举稳就业促增收。

　　启动仪式当天，首场大型招聘会将举行，预计有240家企业参会，重点服务我市17条优势产业链的重点民营企业和重点用工企业。除了现场招聘，活动还将设置直播带岗、青年交友、就业技能培训现场展示、政策咨询及就业权益保障、职业指导及人才测评等多个专区，提供全方位就业服务。

　　4月，洛阳人才网、洛阳就业网同步启动2024年度洛阳市民营企业服务月网络专场招聘活动，不便到现场的市民还可以通过云招聘等形式了解更多招聘动态。

　　●活动主题

　　“就”在民企 “职”向未来

　　●活动时间

　　4月28日(星期日)

　　上午场9:00至12:00下午场15:00至18:00

　　●活动地点

　　洛龙区泉舜北广场

　　(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李帆 李培博)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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