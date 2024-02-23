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国家牡丹基因库：1365份牡丹种质资源的创新力量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.25 08:13

为牡丹杂交授粉

　　遗传基因支撑着生命的基本构造和性能，储存着生命的种族、孕育、生长、凋亡等过程的全部信息。您知道吗？我们钟爱的牡丹，也拥有独特的种质基因密码。

　　邙岭之上，国家牡丹园里坐落着我国唯一的牡丹基因库。1365份牡丹种质资源以植物活体的形式在此汇聚、保存、繁衍，其中涵盖了中原、西北、西南、江南四大牡丹种群及国外牡丹种群。

　　牡丹基因库的设立有何意义？一个牡丹新品种是如何诞生的？日前，记者走进国家牡丹基因库，倾听牡丹种质资源保护和定向杂交育种的创新故事。

　　杂交育种 成就牡丹千姿百态

　　4月牡丹盛放，游人之乐在于赏花，而对于牡丹育种人来说，这是最忙碌的育种窗口期。进入4月下旬，牡丹育种高级工程师闫三妮和她的团队正在进行超晚开品种杂交育种和牡丹芍药远缘杂交育种。

　　“杂交贯穿牡丹繁衍发展的全过程，也是牡丹之所以千姿百态、被冠以‘花中之王’美名的奥秘所在。”闫三妮说。在大自然中，牡丹野生种只有9种，花型、花色相对单一。作为牡丹的故乡，洛阳伏牛山区零星分布着杨山牡丹、紫斑牡丹两个野生种。

　　“牡丹究竟从何时开始由野外生长转为人工培植，已不可考。但在隋唐乃至宋代，洛阳牡丹作为观赏花卉，其人工栽植已成规模，爱花赏花风气极盛。”闫三妮说。人们把牡丹引入庭院栽培，有意无意间创造了杂交机会，成为牡丹五彩缤纷之源。欧阳修《洛阳牡丹记》云：“姚黄者，千叶黄花，出于民姚氏家”“魏家花者，千叶肉红花，出于魏相仁溥家”。

　　“时至今日，杂交育种依然是牡丹育种的关键技术。”闫三妮说，有的牡丹花大色艳，却“害羞垂头”；有的牡丹虽其貌不扬，但长势旺盛。而杂交就是突破个体缺陷、实现取长补短的过程。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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