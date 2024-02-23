纹饰繁美外销扇惊艳欧美（洛莞联动 探寻海丝印记）

黑漆描金彩绘花蝶金钱图折扇、银累丝鎏金烧蓝花卉纹折扇、骨雕人物花卉孔雀毛扇……昨日，在洛阳博物馆的“琳琅万象——东莞市博物馆藏清代外销精品文物展”现场，游客被展柜中精美的外销扇吸引。

银累丝鎏金烧蓝花卉纹折扇

黑漆描金彩绘花蝶金钱图折扇、银累丝鎏金烧蓝花卉纹折扇、骨雕人物花卉孔雀毛扇……昨日，在洛阳博物馆的“琳琅万象——东莞市博物馆藏清代外销精品文物展”现场，游客被展柜中精美的外销扇吸引。

如果时光倒回18世纪至19世纪，走进一场盛大的欧洲宫廷宴会，您也许能够看到，在不少装扮精致的妇人手中，摇着一把把做工考究的折扇。细细端详，这些精美的扇子上满是“中国元素”。

“清代时期，外销扇风靡欧美。它们色彩艳丽、材质多样、纹饰繁美，备受西方贵族青睐。”东莞市博物馆有关负责人杨晓东介绍，扇与善良的“善”谐音，有善良仁德之意。我国古代，文人雅士赏玩的扇子注重的是绘画和题词的雅致意境，但外销的扇子更注重迎合西方人的审美情趣，追求画面颜色的艳丽、扇骨和扇面的精致。

象牙折扇

象牙折扇一直是外销扇中的“热卖款”。17世纪晚期到18世纪末，因象牙材质难得，加之工艺精湛，象牙扇成为欧洲贵族送礼和收藏佳品。

“外销扇为我们打开了一个了解东西方文化交流史的窗口。”杨晓东表示，这是这批扇子首次来到洛阳，期待大家能通过它们感受到海上丝绸之路贸易的繁荣和中国制造延续至今的强大生命力。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 黄超 文/图）