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汉服达人“长歌”：“洛阳是一座令人感到安逸的城市”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.25 08:06

　　“看花东陌上，惊动洛阳人。”“这夜景很美啊！”……近日，汉服达人“长歌要努力吖”(简称“长歌”)在自己的抖音号中更新了一则在应天门遗址博物馆拍摄的视频，引发不少网友追评。

　　在视频中，她身穿齐胸襦裙，登上应天门阙楼赏景，披帛随风飘扬，仿佛唐代“贵妃”登楼赏夜景。她接受洛报融媒记者采访时说：“洛阳是一座令人感到安逸的城市。”

　　“长歌”曾多次受邀登上央视舞台，向观众普及汉服知识。此次是“长歌”第二次来洛。“尽管人很多，但不知道为什么，吹一吹洛阳的风，心里就觉得很平静。”她说，也正是因为这份安逸，她在抖音连更3条关于洛阳的视频，表达喜爱之情。

　　谈及对洛阳印象最深刻的地方，“长歌”表示洛阳的文创产品令她惊喜：“应天门夜光冰箱贴暗含了‘不夜城’之意，这些小巧思让洛阳与众不同。”由洛阳籍漫画家“大亭子”设计的IP形象“唐贵肥”，也是“长歌”的“心头好”。

　　“长歌”表示，最想向粉丝推荐的饮食是洛阳水席。在她看来，水席不仅是菜品的名称，其蕴含的饮食文化更是跨越千年的传承。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 刘青）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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