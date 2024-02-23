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高速免费5天 五一假期河南高速出行提示发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.24 19:59

　　五一假期打算出行的洛阳市民注意了！4月24日，河南省交通运输厅发布2024年五一假期河南高速出行提示。

　　免费通行时间

　　5月1日0时起至5月5日24时止，全省高速公路收费站免收7座以下(含7座)小型客车通行费，免费时段以车辆驶离高速公路收费站出口广场的时间为准。

　　ETC车辆注意事项

　　建议ETC小型客车在收费站出入口都使用ETC专用通道，便捷高效驶入驶出高速公路。同时，所有ETC车道也将调整为免费模式，建议ETC用户使用ETC车道通行，确保正常享受节假日免费政策。

　　高速公路运行趋势预测

　　2024年五一小长假共5天，探亲流、旅游流、学生流“三流叠加”，出行方式主要是中、短途自驾出行。预计今年五一期间，全省高速公路出口总流量将达到1500万辆左右，较2023年同比增长3.52%，日均约300万辆，是日常日均流量的2倍。

　　今年五一假期期间车流量高峰时段变化趋势与以往保持一致，出行车流将集中在市区收费站、互通立交。请尽量避开易拥堵的两个时段：

　　时段一

　　避开假期前一天下午和假期第一天上午出行高峰，建议提前或延后出行。放假前一天4月30日17时--19时和5月1日假期第一天上午9时至12时是出行车流量较大的时段。建议假期第一天上午提前出行(如6时—8时左右出发)，或者延后到12时以后再出行。

　　时段二

　　避开假期最后一天下午返程高峰时段，提前返程、错峰返程。假期最后一天(5月5日)下午返程的要特别注意，16时以后返郑下站车辆骤增，下高速后进入市区道路极易拥堵，建议提前返程，错峰返程，同时避开易堵高速下站口。

　　河南高速提示：错峰出行、提前绕行

　　1.免收通行费时间以车辆驶离高速公路出口收费车道的时间为准。在免费时段即将结束前仍在高速公路行驶的车辆，建议车主根据实际位置和时间，选择就近收费站驶离高速公路，以最大限度地享受免费政策。特别提示：免费时段结束前，您再次上高速时，应从ETC专用车道驶入，不要从“节假日免费专用车道”驶入，以获取正常上道信息。

　　2.建议出行前规划好出 行时间和路线。出行期间，请关注“河南高速”微信公众号或拨打“12328”交通运输24小时服务监督客服电话，可及时了解或反馈高速路况。

　　3.假期车流量较平时有所增加，重点高速路段易发生车多缓行现象，提醒各位司乘人员非紧急情况下，不可占用应急车道。如错过收费站，不可急刹变道。

　　4.五一期间公众游玩、出行等各类活动将更加频繁，风险隐患增多。在此提醒：提高风险防范意识，时时刻刻关注安全，平平安安欢度假期。

　　来源：河南发布、豫见交通、河南高速 ⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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