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洛阳市将举办职工文化艺术节、职工体育节
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.24 18:52

　　24日，记者从洛阳市总工会获悉，洛阳市将举办职工文化艺术节、职工体育节，丰富广大职工群众的精神文化生活，打造健康文明、昂扬向上的职工文化。

　　职工文化艺术节的举办时间为5月、6月。届时，将开展职工合唱大赛、舞蹈大赛、书法绘画摄影主题创作大赛等一系列文化艺术活动。

　　其中，职工合唱大赛、职工舞蹈大赛将采取初赛、复赛、决赛形式，由各参赛选手报送视频作品到各县区总工会、产业工会等，5月20日后由洛阳市职工音乐家协会、洛阳市职工舞蹈家协会等选拔优秀作品进行复赛，复赛(5月30日)、决赛(6月6日)采取评委现场打分形式举行。

　　职工征文、书法、美术、摄影大赛，由作者根据要求，4月30日前分别报送作品到洛阳市职工作家协会、洛阳市职工书法家协会、洛阳市职工美术家协会、洛阳市职工摄影家协会，各协会组织评审团队5月10日前完成评审，5月15日至25日为入选作品统一装裱展览。

　　职工体育节将集中在9月开展，主要活动有篮球、五人制足球、羽毛球、乒乓球、游泳、围棋、电竞、八段锦等“洛工杯”职工体育赛事。

　　据了解，本次参加人员原则上为洛阳市在职职工(含农民工、劳务派遣工、新就业形态劳动者)，提倡各单位集体组织参加合唱大赛、舞蹈大赛和部分体育赛事。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖文/图 通讯员 夏若茵）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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