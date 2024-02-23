4月25日牡丹花情预报

“花开花落二十日，一城之人皆若狂。”各牡丹观赏园自然牡丹花期已接近尾声。

“花开花落二十日，一城之人皆若狂。”各牡丹观赏园自然牡丹花期已接近尾声。

中国国花园：全园共有200多个品种牡丹开放，主要分布在五月坊、勺园、九色同现等处。其中：盛开的牡丹品种有黄冠、长寿乐、洛阳红、花王等；初开的牡丹品种有紫斑、村松樱、明石泄、紫红殿等。园内荷包牡丹、芍药、月见草、月季、蔷薇等竞相绽放。

园内五月坊(原锦绣馆)设计科学，采用国内领先的智能控温控湿技术，进行花期调控。坊内立体安装有遮阳网、阳光板、透光棉等新型材料和制冷设备，以保证坊内既自然光线充足，又保持较低温度，让牡丹缓慢生长、厚积薄发，确保牡丹花大色艳、花瓣晶莹透亮。五月坊内种植了涵盖九大色系、十大花型的国内外精品牡丹100多个品种3500余株，除了传统品种凤丹、首案红外，还有前期火爆全网的“春柳”“银丝贯顶”“初乌”等，更有西北特色牡丹品种鸡血石、陇右二乔、百丈冰等，可让游客尽赏各色牡丹珍品。目前五月坊内牡丹次第开放，与园内露地牡丹和成片的芍药花期完美衔接，可使花期持续到5月中旬，满足五一长假期间来洛游客赏花的需求。

王城公园：全园共有200多个品种牡丹开放，主要分布在王城春早、月亮门等处。盛开的牡丹品种有丁香紫、希拉里、黄冠、金阁、海黄、名望、春柳等；初开的牡丹品种有金晃、巴茨拉、黑凤、粉涂鸦、黄涂鸦、棒棒糖、柠檬梦等。园内木香、猥实与高山牡丹太阳、岛锦、满江红、鲁菏红、洛阳红、绿幕隐玉等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园：全园共有50多个品种牡丹开放，主要分布在百花园、科技园等处。其中：盛开的牡丹品种有玉楼点翠、什样锦、雪映桃花、金岛、春柳等；初开的牡丹品种有金晃、芭茨拉、希拉里、丁香紫、柠檬梦等。另外，千姿牡丹园内芍药、绣球荚蒾、猥实等竞相绽放。

国家牡丹园：全园共有约270个品种牡丹开放，主要分布在精品园、牡丹展览馆、广场两侧、西北牡丹收集区、晚开牡丹区、凤鸣宝花区等处。其中：盛开的牡丹品种有金阁迎夏、金色岛屿、金阁、丁香紫、先来者、黄焰、不可能的梦、橙色年华、豆绿、垂头蓝、绿洲缠丝等；初开的牡丹品种有索太阳、希拉里、洛神奇花、黄金岁月、凯利记忆、黑凤、红涂鸦、花园珍宝等。园内芍药、蔷薇、月季、锦带花、棣棠、杜鹃、鸢尾等争奇斗艳。

国际牡丹园：全园共有330多个品种牡丹开放，主要分布在华夏园、锦绣园、九色园和万芳园等处。其中：盛开的牡丹品种有符山石、岛乃藤、黑海盗、黑道格拉斯、旭港、翁狮子、海黄、长寿乐等；初开的牡丹品种有金岛、名望、金阁、东方金、金奖红、巧玲、俏袭人、八束狮子等。园内冰心、热恋(红色荷包牡丹)、黄刺玫、猥实、金丝楸等竞相绽放。

天香牡丹园：全园共有约17个品种牡丹开放,主要分布在南大门东侧、北侧、西侧、园中心等处。主要品种有盛丹炉、紫蓝魁、胜葛巾、新国色、春柳、日月锦、胡红、绿幕、花王、首案红、小蝴蝶、玉楼点翠、黑豹、海黄、金阁、豆绿、金至等盛开。园内芍药、虞美人、金鸡菊、火把莲、假龙头草、松果菊、大丽花、醉蝶、樱花、丁香、碧桃、海棠等争奇斗艳。

神州牡丹园：全园共有200多个品种牡丹开放，主要分布在国花坛、精品观赏区、天香会馆南侧等处。其中：盛开的牡丹品种有黄冠、黄翠羽、池塘晓月、红斑白、明星、新日月、芳纪、村松樱、莲鹤等；初开的牡丹品种有花木兰、白雁、名望、奇迹、罗马金等。2024中国洛阳首届神州牡丹万花会暨国际牡丹切花花艺会盛大开幕，有百余件插花作品展示。

南山牡丹园：全园共有约40个品种牡丹开放，主要分布在九色花田、牡丹花海等区域。主要品种有姚黄、豆绿、绿香球、绿幕隐玉等盛开。另外，国际芍药区的朱利伊莉、阿伦、红色魅力、迷你、美之碗、珊瑚魅力等20多个进口精品芍药盛开，园内的月季、鸢尾兰、蔷薇等竞相绽放。

今日第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组发布2024年最后一期牡丹花情预报，感谢八方游客对第41届中国洛阳牡丹文化节的支持，让我们共同期待明年的牡丹之约！

主要游园牡丹情况：