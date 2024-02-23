用行动助力和美乡村建设——建设银行洛阳分行乡村振兴业务快速发展

“2023年，你行深入贯彻落实党的二十大精神，扎实推进乡村振兴，全行干部员工更是闻令而动，听令而行，建生态、搭场景、推产品，涉农贷款扩面上量，“裕农通”提质增效，兴金融工作业绩突出……”日前，建行河南省分行行长亲自签发贺信褒奖洛阳分行乡村振兴工作取得的成绩。

“2023年，你行深入贯彻落实党的二十大精神，扎实推进乡村振兴，全行干部员工更是闻令而动，听令而行，建生态、搭场景、推产品，涉农贷款扩面上量，“裕农通”提质增效，兴金融工作业绩突出……”

日前，建行河南省分行行长亲自签发贺信褒奖洛阳分行乡村振兴工作取得的成绩。

多年以来，建设银行洛阳分行始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中央乡村振兴战略和总行、省分行党委乡村振兴金融决策部署，主动承担国有大行政治担当，深度对接国家战略，通过建立专业团队，搭建裕农通综合服务平台，创新涉农产品，丰富涉农专业场景，不断赋能乡村振兴业务。截至2023年底，建行裕农通app实现实名认证用户新增37975户、涉农贷31.00亿元、裕农快贷新增1.84亿元、农户生产经营贷客户新增2102户等主要指标居全省前列。

建队伍 强培训 提技能

围绕县域“产业突围、转型突破”的发展战略，紧扣新时代“三农”客户新需求，开展金融助力“农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足”三大行动。

2022年组建乡金专员团队，为每个县支行配置了一名乡金专员，专职推动县域乡金业务发展。2023年在省分行大力支持下，通过统招模式，又为伊川县、新安县、汝阳县增配了一名乡金专员，为县支行发展注入了新生力量。通过“周例会+重点业务现场培训会”、跟岗学习、跨二级行交流等方式不断加强专员队伍对新业务的学习，新模式的推广，提高乡金专员和青年骨干的业务素质，推进业务创新发展。充分发挥广大裕农通业主“乡村领路人”作用，各行不断优化现有服务点，加强服务点巡检，在各个县域建立业主微信群，开展“裕农纳福”等专项活动宣讲，进行服务点评优，调动业主积极性，协助建行在乡村市场获客活客，不断提升服务点的活跃度和综合价值贡献。逐步培养了一支懂三农，懂业务，有情怀，能吃苦，爱钻研，善创新的乡村振兴专业团队。

听呼声 快行动 解民忧

农民有呼声、政府有规划、建行有行动，建行拓展“裕农通+联通服务点”、“裕农通+供销社合作”等模式，发挥裕农通与合作方双方品牌优势，扩大品牌知名度，丰富合作场景，提升合作实效。积极组织推进“豫建农担贷”业务快速发展。随着业务流程不断完善，农担业务从3月份开始进入发展“快车道”，一方面加强乡金专员的业务培训，不断提高对农户基本情况、经营情况、负债情况和偿还能力的把握，另一方面及时整理客户资料，与业务流转环节加强沟通，不断优化操作流程，压缩业务处理时间，全年共组织“豫建农担贷会商会议”36批次，受理客户416户，贷款申请金额9970.85万元，年末贷款余额6067.94万元，较年初新增超过5900万元；与此同时，建行抓住富农产业贷发展时机快速扩面上量。2023年省行加快了富农产业贷产品创新与复制推广力度，通过加强与省行乡金部的沟通，及时取得创新、复制产品的数据和方案，积极参与支行产业调研，协助支行完善合作方案，全年完成樱桃等四个产业的产品创新和中药材等四个产品的复制推广，“十大种植产业”产品的落地，助力当地相关产业加快发展。全年共审核提交富农产业贷213批次778户，贷款申请金额23016万元，年末贷款余额9223.60万元，较年初新增超过8300万元。