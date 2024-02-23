家中出现大量白蚁怎么办？涧西区回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：家中出现大量白蚁，想咨询一下洛阳是否有白蚁防治中心，遇到这种情况该怎么办？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：家中出现大量白蚁，想咨询一下洛阳是否有白蚁防治中心，遇到这种情况该怎么办？

涧西区回复：如您在家中发现白蚁，建议您及时拨打119消防热线，由消防专业人员进行处理。相关白蚁防治政策问题您可向辖区办事处或社区进行咨询了解。

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白蚁俗称“白蚂蚁、无牙老虎”，是世界性“五大害虫”之一，喜在阴暗潮湿环境里生存，偏好啃食含纤维素类物质，如木门框、地板、木制家具、书籍、衣物等，它分泌的蚁酸还会侵蚀水泥、钢筋、电缆等，对房屋住用安全构成一定影响，但它既不具毒性、不会叮咬人，也不会传播疾病。

家庭防白蚁注意事项：

1.采取通风、透光、干燥等措施来消除室内潮湿。

2.经常打扫，消除一切能诱集白蚁的垃圾废品。

3.楼梯及阴暗角落不堆放杂物，室外场地尽量不堆积枯枝、废弃物或建筑木材。

4.加强装修木材、木制品等检查。

5.每年3月至7月为白蚁繁殖期，建议加装纱窗，防止白蚁飞入家中。

6.加强室内物品检查，发现白蚁活动迹象，及时向专业人员报告。