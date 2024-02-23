孩子在景区突发不适 民警背着他走了1公里

前几天，一个男孩在龙门石窟游玩时突发不适，执勤民警王大壮背着孩子徒步1公里，送到了就近的医疗服务点。

前几天，一个男孩在龙门石窟游玩时突发不适，执勤民警王大壮背着孩子徒步1公里，送到了就近的医疗服务点。

21日11时许，龙门石窟景区里人头攒动，洛龙公安分局民警王大壮在奉先寺执勤。“警察同志，最近的医疗服务点在哪儿？我家孩子身体不舒服。”一名女游客前来求助，其怀里抱着一个六七岁的男孩，孩子看起来无精打采。

女游客说，她家孩子头天晚上睡觉着凉了，当天为了到龙门石窟游玩起得又很早。天比较热，孩子在游玩过程中突发不适，她抱着孩子找了一圈没有找到医疗服务点，自己也体力不支。

“走，我带你们去。”说着，王大壮接过孩子并背在身上，与游客一起往景区门口走。当天气温超过20℃，王大壮背着孩子走了1公里，来到医疗服务点时累得满头大汗。医生初步检查后确认，孩子只是身体有些虚弱，休息一下就行了。

经过休息，孩子的精气神很快恢复过来，游客连连向王大壮表示感谢。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚 文/图）