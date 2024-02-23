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添彩牡丹文化节 洛阳青年在行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.24 08:35
青年志愿者为游客服务

　　昨日，在地铁2号线龙门高铁站的自助售票机前，21岁的青年国际志愿者贾雨晴正热情地用英语帮助几名外籍游客购买地铁票。

　　贾雨晴是洛阳师范学院英语翻译专业的大三学生。连日来，她和近20名同学分赴多个地铁站点，为来洛游客提供购票、安检、换乘等引导服务的同时，重点为外籍游客提供翻译、讲解、咨询等服务。

　　记者了解到，为进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿服务精神，在市委外事办牵头组织下，我市各高校纷纷组建青年国际志愿者服务队。自4月以来，青年国际志愿者们分赴文博场馆、交通站点、旅游景区，用贴心的服务让游客感受“宾至如归”。

　　活跃在志愿服务一线的青年人还有不少。最近，在地铁1号线、2号线上，一系列洋溢着青春气息的快闪活动为广大乘客带去不少新鲜感。

　　该活动的组织方是市轨道交通集团运营分公司的“娜娜服务先锋队”。这支志愿者服务队由该公司30多名员工自发组建，平均年龄为25岁，分布在地铁线路的多个枢纽站点。牡丹文化节期间，他们结合自己的特长和兴趣爱好，在下班时间开展汉服古筝弹唱等特色志愿服务，让游客们在乘坐地铁时也能有沉浸式的旅游体验。

　　市文明办相关负责人说，近年来，志愿服务正成为越来越多洛阳青年生活的一部分。数据显示，我市实名注册志愿者已超120万人，其中18岁至28岁的青年是我市志愿者队伍的主力军，占全市志愿者总数的26.49%。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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