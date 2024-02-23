山西游客温琼：“二刷”洛阳 体验慢节奏深度游

“洛阳的牡丹好看不？”“漂亮得很！”……最近，在温琼的老家山西长治，不少人见到她都会好奇地询问。

温琼与家人在龙门石窟合影

“洛阳的牡丹好看不？”“漂亮得很！”……最近，在温琼的老家山西长治，不少人见到她都会好奇地询问。

今年牡丹文化节，温琼一家三口在洛阳玩了4天，来了一场深度游。尽管如此，她还是意犹未尽。

今年39岁的温琼第一次来洛阳是5年前。当时她还是单身，在老家开了一家服装店。“以前到郑州进货，每次坐火车都会在洛阳站停靠，可我从没有下去过。”温琼说，每年4月，老家不少人到洛阳看牡丹，回去后都夸洛阳牡丹开得好，她也一直想看看牡丹。

2019年4月初，温琼实现了愿望，她与几个朋友包了一辆车，来洛阳看牡丹。“那次行程比较紧，晚上到洛阳，次日去王城公园看牡丹。”温琼说，硕大鲜艳的牡丹给她留下了深刻印象，几个女孩在牡丹园里走走停停，拍照留念。

今年牡丹文化节，温琼再次到洛阳游玩时，她已是一个3岁孩子的母亲。她说，爱人工作忙，很少能抽出时间，这次难得一家三口出来玩。出发前，她做了详细的旅游攻略。“第一站选择了王城公园，里面还有动物园、游乐场，适合带孩子玩。”温琼说，不像上次那么仓促，这次他们要深度了解这座城市。

温琼说，她和家人玩得很开心。平时，爱人不怎么拍照，这次见到牡丹后根本走不动，拿着手机一阵狂拍。

除了到公园赏牡丹，温琼和家人还去了龙门石窟、应天门、白马寺等景点。洛阳汉服火爆，她和儿子赫赫也做了汉服妆造，到洛邑古城拍照打卡。

给温琼留下深刻印象的还有这里的人。不管是吃饭还是住酒店，大家都很友好，热情地向他们推荐游玩线路和景点。

此次洛阳之行还发生了一段小插曲。当时王城公园人很多，温琼和爱人被牡丹吸引，忙着拍照，突然发现儿子不见了，他们赶紧分头去找。很快，西工公安分局执勤人员李耀武抱着赫赫找到她。原来，李耀武巡逻时恰好遇到一个跟家人走散的孩子，后经核实正是赫赫。

温琼的爱人在南方工作，她去上海、杭州等南方城市旅游的次数比较多，这次洛阳之行她发现，洛阳真的很棒，她希望以后还能“牡丹花开再逢君”。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）