市人大常委会召开主任（扩大）会议

22日，市人大常委会主任李保国主持召开市十六届人大常委会第25次主任(扩大)会议。

22日，市人大常委会主任李保国主持召开市十六届人大常委会第25次主任(扩大)会议。

会议听取《洛阳市伊洛河保护条例(草案)》起草说明和《洛阳市关林保护条例(草案)》《洛阳市停车管理条例(草案)》审议修改情况汇报及市十六届人大二次会议主席团交付各专门委员会审议的代表议案审议情况汇报，听取市政府关于《洛阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》实施中期评估情况的报告、2023年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告，研究常态化收集和办理市人大代表建议办法等制度和有关专项工作报告审议意见落实情况。会议还研究确定了市十六届人大常委会第十一次会议建议议程和日程安排。

会议指出，要发挥人大立法主导作用，认真修改完善关林保护、停车管理法规，加快推进伊洛河保护立法进度，以强烈的责任心做好人大立法工作，推动关林文化资源活化利用、停车管理难题有效解决、伊洛河生态环境持续改善。要坚持问题导向，用好监督责任清单、内容清单、问题清单、整改清单、销号清单、成效清单、跟踪清单等，确保“监督质效提升年”活动取得实效，以人大监督高质量助力现代化洛阳建设。要加强代表履职管理，建立代表履职清单，规范代表履职行为，完善代表履职考核管理办法，建立常态化收集办理代表建议机制，用心用情用力解决好群众“急难愁盼”。要坚持“小切口”做好人大宣传“大文章”，组织开展好庆祝人民代表大会制度建立70周年专题活动和宣传报道，全方位、多角度、多层次宣传人民代表大会制度优势和人大立法、监督、代表工作成效，为推动人大工作创新发展营造良好舆论氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮 王思芮）