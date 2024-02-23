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济南游客霍琼：三次牡丹之约 绘就人间富贵花
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.24 08:36
霍琼在作画

　　一手拿空白团扇，一手轻蘸国画颜料，细致耐心地绘制，不多时，雍容华贵的“牡丹”便跃然于扇，与身旁盛开的牡丹相得益彰……近日，在隋唐城遗址植物园的一片牡丹花丛旁，记者邂逅了一位“地摊画家”。

　　她叫霍琼，今年59岁，是一位来自山东济南的游客。今年是她第三次来洛阳赏牡丹、画牡丹。她与洛阳牡丹结缘，是从抖音直播间开始的。

　　“退休后我一直想发展新爱好，但很长一段时间不知从何下手。直到有一天，我在抖音上刷到一个专门教画牡丹的直播间，老师是洛阳人。”霍琼告诉记者，当她看到老师几笔勾勒便能妙笔生花时，一下子就被吸引了，从此成为该直播间的“铁杆儿粉丝”。

　　霍琼所说的直播间，名叫“徐灵霞国画艺术”，目前有4.6万粉丝。“我今年61岁，画牡丹已有30多年。现在我不仅在社区教牡丹国画，也通过直播间开设牡丹课堂，希望更多人爱上传统文化，爱上洛阳牡丹。”徐灵霞说。

　　在日复一日的线上学习中，霍琼对洛阳牡丹心驰神往。有了一定的绘画基础，2020年，她的首次洛阳之旅便锁定在4月花开时节，直奔牡丹而来。

　　眼里有花，心中才有画。在游赏过程中，霍琼将洛阳千姿百态的牡丹刻入脑海，通过细致的观察，她对调色的浓淡、下笔的轻重等有了更加深入的理解，加上老师的指导，她的绘画技术突飞猛进。

　　2023年4月，霍琼再次来到洛阳写生。这一次，她像许多游客一样穿上汉服，做了妆造，感受洛阳的汉服热度。“当我身穿汉服游走在洛阳的大街小巷，不由得想到家乡济南，那里有美丽的大明湖，和汉服的适配度也很高，如果能像洛阳一样，随处可见人们身穿汉服游园该多好。”霍琼说，今年这个梦想成真了，如今的大明湖畔也形成了汉服妆造、拍摄一条街。

　　如今，霍琼已把洛阳视为自己的第二故乡，每次来洛阳，她至少要停留一周，一边游玩、一边画画，也和老朋友聚一聚。在直播间，她结识了天津、新疆、江西等地的画友，他们从线上走到线下，从网友成为知己。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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