洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显主持召开专题会议研究经济运行工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.24 08:25

徐衣显主持召开专题会议研究经济运行工作
坚定信心加快转型推动发展高质量
精准施策攻坚克难奋力冲刺二季度

　　昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议研究经济运行工作，强调要全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，坚定信心、抢抓机遇，精准施策、攻坚克难，着力稳增长、促转型、防风险、惠民生，巩固和增强经济回升向好态势。

　　会议听取了市直有关部门关于一季度经济运行情况汇报，研究政策落实、要素保障、企业运行、深化改革等具体问题。徐衣显强调，各级各部门要认清形势、坚定信心。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，精准研判时与势，辩证把握危与机，坚定“拼”的信心、积蓄“进”的力量、锤炼“干”的作风，扎实做好上半年经济工作，努力实现质的有效提升和量的合理增长。要问题导向、精准施策。聚焦经济运行中的困难和问题，加强对重点行业、重点企业、重大项目全过程监测，系统性分析趋势、精准化查找问题、穿透式分析原因，制定务实具体工作举措，着力补短板、强弱项、挖潜力、提质效，推动经济运行稳中有进、稳中向好。要项目为王、扩大投资。发挥投资对经济增长的拉动作用，抢抓项目建设黄金期，强力推进“三个一批”，推动计划项目快开工、在建项目抢进度、落地项目早达效，同步做好入库纳统，扩大有效益的投资。精心谋划项目，常态向上对接，争取上级资金支持，为下步发展增后劲、筑支撑。要抢抓机遇、促进消费。抢抓国家推动大规模设备更新和消费品以旧换新重大机遇，以更新换代培育发展新质生产力，以创新举措激活消费增长点。挖掘五一、端午节等假日消费潜力，丰富消费供给，拓展消费内涵，优化消费环境，提升游客满意度、体验感，以人气流量带动消费增量、提升发展质量。要精准服务、优化环境。聚焦打造一流营商环境，从企业需求和感受出发，完善包联机制，强化“六项对接”，持续深化“万人助万企”活动，推动服务由纾困帮扶向“三化”改造、“双招双引”、“六新突破”等专业化服务拓展，提振企业信心、稳定发展预期、激发市场活力。要统筹兼顾、守牢底线。坚持统筹发展和安全，树牢风险意识、底线思维，强化全市“一盘棋”意识，树牢过“紧日子”思想，切实抓好安全生产、生态环保、防汛抗旱、债务化解、基层“三保”、信访稳定等工作，实现高质量发展和高水平安全良性互动。

　　张玉杰、李新红、牛刚等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子睡觉打呼噜，是腺样体肥大吗
    孩子睡觉打呼噜，是腺样体肥大吗
    孩子睡觉打呼噜，是腺样体肥大吗
        “我孩子今年11岁，睡觉总是打呼噜，经常张嘴呼吸，担心他是腺样体肥大，我爱人专门给孩子买了闭口贴，也不...
  • ·短暂血糖升高 糖友可这样应对
  • ·孩子抑郁了，家长该咋办
  • ·头痛和用滴耳药有没有关系
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 全国前三十！洛阳两家博物馆上榜
  • 关于2024年劳动节放假安排的通知
  • 宝龙特色商业街区提升项目加快推进 预...
  • 持续5天！洛阳首届榴莲狂欢节活动即将...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究经济运行工作
  • 世界首创牡丹钻石在洛量产【组图】
  • 中国一拖大拖公司一季度实现“开门红...
  • 向“新”而行！洛阳加速推进工业领域...
  • 洛阳5个集体和4名个人获司法部表彰
  • 洛阳交警提醒：天气渐热 这7种物品别...
    		•
    百姓呼声
    自4月16日起，洛阳市从政坊游园暂停售票
    违规办理洛阳旅游年票行为为何屡禁不止
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    月季接力盛开

    郁金香

    火红“热恋”

    牡丹生命钻石
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605