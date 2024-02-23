昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议研究经济运行工作，强调要全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，坚定信心、抢抓机遇，精准施策、攻坚克难，着力稳增长、促转型、防风险、惠民生，巩固和增强经济回升向好态势。

徐衣显主持召开专题会议研究经济运行工作

坚定信心加快转型推动发展高质量

精准施策攻坚克难奋力冲刺二季度

昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议研究经济运行工作，强调要全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，坚定信心、抢抓机遇，精准施策、攻坚克难，着力稳增长、促转型、防风险、惠民生，巩固和增强经济回升向好态势。

会议听取了市直有关部门关于一季度经济运行情况汇报，研究政策落实、要素保障、企业运行、深化改革等具体问题。徐衣显强调，各级各部门要认清形势、坚定信心。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，精准研判时与势，辩证把握危与机，坚定“拼”的信心、积蓄“进”的力量、锤炼“干”的作风，扎实做好上半年经济工作，努力实现质的有效提升和量的合理增长。要问题导向、精准施策。聚焦经济运行中的困难和问题，加强对重点行业、重点企业、重大项目全过程监测，系统性分析趋势、精准化查找问题、穿透式分析原因，制定务实具体工作举措，着力补短板、强弱项、挖潜力、提质效，推动经济运行稳中有进、稳中向好。要项目为王、扩大投资。发挥投资对经济增长的拉动作用，抢抓项目建设黄金期，强力推进“三个一批”，推动计划项目快开工、在建项目抢进度、落地项目早达效，同步做好入库纳统，扩大有效益的投资。精心谋划项目，常态向上对接，争取上级资金支持，为下步发展增后劲、筑支撑。要抢抓机遇、促进消费。抢抓国家推动大规模设备更新和消费品以旧换新重大机遇，以更新换代培育发展新质生产力，以创新举措激活消费增长点。挖掘五一、端午节等假日消费潜力，丰富消费供给，拓展消费内涵，优化消费环境，提升游客满意度、体验感，以人气流量带动消费增量、提升发展质量。要精准服务、优化环境。聚焦打造一流营商环境，从企业需求和感受出发，完善包联机制，强化“六项对接”，持续深化“万人助万企”活动，推动服务由纾困帮扶向“三化”改造、“双招双引”、“六新突破”等专业化服务拓展，提振企业信心、稳定发展预期、激发市场活力。要统筹兼顾、守牢底线。坚持统筹发展和安全，树牢风险意识、底线思维，强化全市“一盘棋”意识，树牢过“紧日子”思想，切实抓好安全生产、生态环保、防汛抗旱、债务化解、基层“三保”、信访稳定等工作，实现高质量发展和高水平安全良性互动。

张玉杰、李新红、牛刚等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）