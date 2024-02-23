驻马店作家郭建光：两次洛阳之行 赋予他创作灵感

“跋山涉水，只为一朵花开，千万里云和月，终将揽你入怀……”近日，驻马店市民、作家郭建光给记者发来了他写的散文《看花魁》，这是他几天前来洛赏花旅游之后创作的。

郭建光

“跋山涉水，只为一朵花开，千万里云和月，终将揽你入怀……”近日，驻马店市民、作家郭建光给记者发来了他写的散文《看花魁》，这是他几天前来洛赏花旅游之后创作的。

郭建光在文章中写道：“无处不在的牡丹创意融入这座城市的血脉，而我们被一朵花感动，被一座城市的温度折服，被萦绕千年的隋唐文化所吸引……牡丹花开又逢君，年年花期等待着一个个无欢不在的有趣灵魂，等待着心头浮现的大唐气象，也会遥想历史深处的烟云，历史深处的赏花人会不会‘陌上花开缓缓归’？”

“这是我第二次去洛阳看牡丹，第一次是在2021年4月，只停留了一天，到王城公园观赏牡丹之后，参观了龙门石窟。”郭建光回忆说，第一次看到洛阳牡丹，花大如斗、花香四溢，的确很震撼。在参观龙门石窟之后，他提笔写下诗歌《寄给远方的邮票》，来讴歌让他仰望的卢舍那大佛和令他难忘的白园，“从山外到山间要把怎样的意念珍藏/一座座山洞，一座座/或大或小或巍峨或袖珍的佛像”“白园里的诗人长眠在山坡/《长恨歌》里的枫叶一如眼前这般红耀……后人的溢美之词镌刻在石头上/诗人坟头上的迎春花/年年在约定的时期灿然绽放”。

今年4月的洛阳之行，让郭建光看到了不一样的洛阳。“这次我主要为了看牡丹，参观了中国国花园、隋唐城遗址植物园，两个园子各有特色，都值得一看。”郭建光说，他在园内拍了许多牡丹的照片，回家之后让家人和朋友欣赏。

“今年以来，洛阳汉服频频登上热搜，话题热度居高不下。这次到了洛阳我才知道，洛阳的汉服这么火，走在街上就能遇到很多穿汉服的女士，各个年龄段的都有，还有一些男士也穿汉服。”郭建光说，洛阳的汉服氛围很好，穿汉服不会让人感觉另类。

“洛阳是一座令人向往的城市，两次洛阳之旅，带给我创作灵感。以后在花开时节，我还会到洛阳，看看洛阳的新变化，写更多作品。”郭建光说。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚）