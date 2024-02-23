25项“洛阳经验”获评2024年市级质量标杆

记者昨日从市工信局获悉，我市日前发布2024年市级质量标杆名单，25项“洛阳经验”榜上有名。

记者昨日从市工信局获悉，我市日前发布2024年市级质量标杆名单，25项“洛阳经验”榜上有名。

质量标杆是指企业在系统提升产品和服务质量的实践过程中，形成的具有示范效应、可借鉴、可推广的质量管理方法。

本次遴选聚焦我市5大先进制造业集群、17条优势产业链培育，经企业自主申报、县区初审推荐、评审答辩、网上公示等程序，最终评出25项典型经验，是我市企业依托全面质量管理提升，实现“洛阳制造”高质量发展的最新成果。

●通过“全流程数字化赋能精密轴承智能制造模式”，洛阳轴承研究所有限公司生产效率提升272.1%，产品生产交付周期缩短53.3%，产品加工合格率超过99%，设备效率从68.1%提升至75%，实现了速度、效益、质量的协调统一发展。

●历经5年积淀与摸索，洛阳中硅高科技有限公司首创的“四化式”(标准化、数字化、协同化、前瞻化)新型化工质量管理方法，满足了集成电路产业对质量“高精专”要求，助力企业成功取得质量领域相关认证，先后通过多家头部企业质量审核。

●洛阳双瑞精铸钛业有限公司创新应用多种科学质量管理工具和方法，推出的“七步领航·质量协同”精益管理模式，可针对整个质量系统框架进行综合分析和改进，为企业打造国际一流高端钛材品牌提供强劲动力。

我市近年高度重视质量标杆培育，全市现有6家国家级、28家省级、85家市级质量标杆。接下来，我市将积极组织企业开展质量标杆经验交流、现场观摩、移植推广、对标达标等活动，在全市大力营造人人重视质量、崇尚质量、追求质量、关注质量的浓厚氛围，加速建设高能级先进制造业体系。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张三保）