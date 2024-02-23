洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

25项“洛阳经验”获评2024年市级质量标杆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.24 08:26

　　记者昨日从市工信局获悉，我市日前发布2024年市级质量标杆名单，25项“洛阳经验”榜上有名。

　　质量标杆是指企业在系统提升产品和服务质量的实践过程中，形成的具有示范效应、可借鉴、可推广的质量管理方法。

　　本次遴选聚焦我市5大先进制造业集群、17条优势产业链培育，经企业自主申报、县区初审推荐、评审答辩、网上公示等程序，最终评出25项典型经验，是我市企业依托全面质量管理提升，实现“洛阳制造”高质量发展的最新成果。

　　●通过“全流程数字化赋能精密轴承智能制造模式”，洛阳轴承研究所有限公司生产效率提升272.1%，产品生产交付周期缩短53.3%，产品加工合格率超过99%，设备效率从68.1%提升至75%，实现了速度、效益、质量的协调统一发展。

　　●历经5年积淀与摸索，洛阳中硅高科技有限公司首创的“四化式”(标准化、数字化、协同化、前瞻化)新型化工质量管理方法，满足了集成电路产业对质量“高精专”要求，助力企业成功取得质量领域相关认证，先后通过多家头部企业质量审核。

　　●洛阳双瑞精铸钛业有限公司创新应用多种科学质量管理工具和方法，推出的“七步领航·质量协同”精益管理模式，可针对整个质量系统框架进行综合分析和改进，为企业打造国际一流高端钛材品牌提供强劲动力。

　　我市近年高度重视质量标杆培育，全市现有6家国家级、28家省级、85家市级质量标杆。接下来，我市将积极组织企业开展质量标杆经验交流、现场观摩、移植推广、对标达标等活动，在全市大力营造人人重视质量、崇尚质量、追求质量、关注质量的浓厚氛围，加速建设高能级先进制造业体系。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张三保）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子睡觉打呼噜，是腺样体肥大吗
    孩子睡觉打呼噜，是腺样体肥大吗
    孩子睡觉打呼噜，是腺样体肥大吗
        “我孩子今年11岁，睡觉总是打呼噜，经常张嘴呼吸，担心他是腺样体肥大，我爱人专门给孩子买了闭口贴，也不...
  • ·短暂血糖升高 糖友可这样应对
  • ·孩子抑郁了，家长该咋办
  • ·头痛和用滴耳药有没有关系
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 全国前三十！洛阳两家博物馆上榜
  • 关于2024年劳动节放假安排的通知
  • 宝龙特色商业街区提升项目加快推进 预...
  • 持续5天！洛阳首届榴莲狂欢节活动即将...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究经济运行工作
  • 世界首创牡丹钻石在洛量产【组图】
  • 中国一拖大拖公司一季度实现“开门红...
  • 向“新”而行！洛阳加速推进工业领域...
  • 洛阳5个集体和4名个人获司法部表彰
  • 洛阳交警提醒：天气渐热 这7种物品别...
    		•
    百姓呼声
    自4月16日起，洛阳市从政坊游园暂停售票
    违规办理洛阳旅游年票行为为何屡禁不止
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    月季接力盛开

    郁金香

    火红“热恋”

    牡丹生命钻石
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605