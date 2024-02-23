洛阳市图书馆开展中华优秀传统文化进景区活动

雕版印刷和传拓体验、书法文创打卡、诗词诵读……昨日，在洛邑古城景区，正在开展的“花开洛城·古韵书香——中华优秀传统文化进景区”系列活动吸引了不少市民和游客参与。

雕版印刷和传拓体验、书法文创打卡、诗词诵读……昨日，在洛邑古城景区，正在开展的“花开洛城·古韵书香——中华优秀传统文化进景区”系列活动吸引了不少市民和游客参与。

本次活动是市图书馆开展的世界读书日暨服务宣传周系列活动之一。活动现场，市图书馆文化志愿者向游客展示雕版印刷和传拓的步骤、使用工具等，不少游客体验雕版印刷和传拓技艺，感受中华优秀传统文化的魅力。活动现场还举办了“诗词里的洛阳”诗词诵读等活动，以诵读与洛阳有关的诗文为主，展现古都洛阳厚重的历史文化。

市图书馆相关负责人表示，今后还将开展形式多样的优秀传统文化宣传推广活动，不断丰富和创新全民阅读的内容和形式，弘扬中华优秀传统文化，助推“书香洛阳”建设。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张丽鹏 文/图)(本组图片均为活动现场)