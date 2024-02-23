洛阳5个集体和4名个人获司法部表彰

近日，司法部对全国法律援助和公共法律服务工作先进集体及先进个人进行表彰，我市5个集体和4名个人上榜。

近日，司法部对全国法律援助和公共法律服务工作先进集体及先进个人进行表彰，我市5个集体和4名个人上榜。

我市始终坚持以群众实际需求为导向提升公共法律服务，建优建强服务平台，开发上线了“洛阳市公共法律服务掌上大厅”，为群众提供全时段线上服务。去年，全市共办理法律援助案件12615件，接待群众咨询83475人次，12348公共法律服务热线接听52794次，满意率100%，法援案件质量整体优良率居全省第一。

在公证仲裁便民利企方面，我市公证“最多跑一次”事项扩大至150项，河洛公证处入选海外远程视频公证试点，去年共办理公证39103件，同比增长45.6%。洛阳仲裁案件受理中心立案720件，同比增长52.5%，标的12.2亿元，结案510件，调撤率34.3%，服务范围覆盖全国，案件类型扩展至32个类别。

全国法律援助工作先进集体

新安县法律援助中心

全国法律援助工作先进个人

洛阳市法律援助中心副主任 李娅利

西工区法律援助中心主任 王丽锋

河南诚然律师事务所律师 尚旭辉

全国公共法律服务工作先进集体

洛阳市公共法律服务中心

洛阳市河洛公证处

河南大进律师事务所

河南科技大学司法鉴定中心

全国公共法律服务工作先进个人

河南金剑司法鉴定中心主任 李诚

(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马建广)