2024年第一季度“中国好人榜”发布 洛阳一人榜上有名

记者昨日从市文明办获悉，中央文明办近日发布2024年第一季度“中国好人榜”，我市栾川县特殊教育学校校长吴拥军在“敬业奉献”类别中榜上有名。
记者昨日从市文明办获悉，中央文明办近日发布2024年第一季度“中国好人榜”，我市栾川县特殊教育学校校长吴拥军在“敬业奉献”类别中榜上有名。
记者昨日从市文明办获悉，中央文明办近日发布2024年第一季度“中国好人榜”，我市栾川县特殊教育学校校长吴拥军在“敬业奉献”类别中榜上有名。
吴拥军今年52岁，2016年3月任栾川县特殊教育学校校长。近年来，他将体育与特殊教育相融合，把学校打造成“全国冰雪运动特色校”“残疾人体育项目基地学校”，让越来越多残疾孩子心中有梦、眼中有光，活出了精彩的人生。截至目前，在吴拥军的带领下，栾川县特殊教育学校的孩子们在全国各类赛事中共获得106枚奖牌，用行动诠释了坚韧不拔的残疾人体育精神。
近年来，我市坚持面向基层、面向群众，积极开展身边好人、道德模范、文明家庭等选树活动。截至目前，全市共涌现出全国道德模范及提名奖获得者3人，涌现出“中国好人”40人。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 郭萌萌)
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