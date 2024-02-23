徐乐江率全国工商联调研组来洛调研

昨日，中央统战部副部长，全国工商联党组书记、常务副主席徐乐江率全国工商联调研组来洛，围绕发展新质生产力，培育壮大战略性新兴产业情况开展专题调研。 徐乐江率全国工商联调研组来洛调研时强调

创新引领加快发展新质生产力

不断培育壮大战略性新兴产业 昨日，中央统战部副部长，全国工商联党组书记、常务副主席徐乐江率全国工商联调研组来洛，围绕发展新质生产力，培育壮大战略性新兴产业情况开展专题调研。 全国工商联研究室副主任毛红杏等一同来洛。省委统战部副部长、省工商联党组书记王载文，省工商联主席胡汉阳，省工商联党组成员、副主席李莉，市委常委、统战部部长韩治群等参加。 调研组一行先后到古城机械、中航光电、洛轴集团、普莱柯生物、中国一拖、中信重工等企业，深入企业展厅和生产车间，详细了解企业科技创新、研发生产、市场销售等情况。 徐乐江强调，战略性新兴产业是加快构建现代化产业体系、发展新质生产力的重要载体，对推动经济高质量发展具有重大意义。要深入学习贯彻习近平总书记关于新质生产力的重要论述，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，因地制宜发展新质生产力，坚持以科技创新引领产业创新，不断开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势。要始终坚持“两个毫不动摇”，加快营造有利于战略性新兴产业发展的良好环境，努力促进国有企业、民营企业优势互补、融合发展、合作共赢。广大企业要坚持以数字技术赋能传统产业升级，持续加大创新力度，推动制造业高端化智能化绿色化发展，稳链强链拓链，不断巩固新型工业化的发展根基，同时积极抢抓新能源、新材料、生物制药等产业风口，打造发展新亮点。要加大科技创新投入，积极招才引智，用好用股权激励等方式留住优秀人才，充分激发创新活力，不断提高核心竞争力。工商联要不断完善促进“两个健康”的工作机制，充分发挥职能优势，整合资源千方百计为企业排忧解难，提振企业发展信心，护航经济高质量发展。 （洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 李杰）