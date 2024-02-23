洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

张玲：痴迷非洲鼓十余年 “拍打”出人生新活力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.24 08:14
张玲（左）正带领学员练习非洲鼓

　　近日，在涧西区瀛洲街道青岛南路社区邻里中心，非洲鼓爱好者张玲正带领学员练习。学员们双腿夹着五彩缤纷的非洲鼓，手掌在鼓面上“跳跃”，课堂充满活力。十余年来，张玲从自学非洲鼓到教授他人，已帮助百余人实现老有所乐。

　　一次邂逅，她迷上了非洲鼓

　　今年54岁的张玲家住涧西区，做过建材、珠宝等生意。

　　2012年，张玲参加了一场音乐沙龙。“现场有一种造型独特的鼓，深深地吸引了我。”张玲十分好奇，询问后得知是非洲鼓。在打非洲鼓的同时可以唱跳，展现形式多样，学习门槛儿不高。

　　“我平时也没啥爱好，就想试着学学。”张玲回忆，为此她还花费2200元购买了非洲鼓。不过，在当时，洛阳还没有非洲鼓培训班。

　　为找到非洲鼓培训班，张玲四处打听外地相关课程信息，曾到深圳、宝鸡、郑州等地学习。一年多的时间里，通过老师辅导，加上自己刻苦练习、认真揣摩，她逐渐掌握非洲鼓的基本打法和手法。

　　“抱团”学鼓，自己从学鼓中受益

　　张玲在摸索中发现，非洲鼓鼓乐展现的是鼓与鼓之间的对话，不同的节奏和音律交织，能更好地展现非洲鼓的魅力，“非洲鼓需要大家在一起‘玩’”。

　　“当时，洛阳学非洲鼓的人还比较少。”张玲说，为让更多人了解非洲鼓，她专门到牡丹广场、洛浦公园等人员密集地带练习。一些人被非洲鼓所吸引，加入学习非洲鼓的行列。

　　最初，由于没有室内场地，张玲等人只能在室外练习。“其实，这样对非洲鼓并不好。非洲鼓的鼓面是羊皮材质，在室外容易受潮。”张玲说，有学员主动贡献自己的闲置房屋，供大家学习。大家在一起练习、交流，将中国流行音乐融入其中，编出了不少曲子。

　　2019年，张玲被诊断为脑梗，左手无力，但她没有放弃，而是继续练习非洲鼓。在日复一日的练习中，张玲的非洲鼓技艺日渐娴熟。

　　传授鼓技，帮助更多人实现老有所乐

　　后来，张玲发现身边不少人退休后生活单一，就想带动更多人学习非洲鼓。“退休之后，大家就是图个高兴。打非洲鼓不仅能丰富生活、强身健体，还能展现自己的风采，是一种不错的选择。”她说。

　　近年，我市全面推进邻里中心建设，推动公共服务进社区。张玲便萌生了在邻里中心开设非洲鼓课堂的想法。这样，既能解决活动场地问题，又能丰富居民文化生活，她的想法得到不少社区的支持。

　　为吸引居民参与，张玲积极参加社区活动，提高非洲鼓“出场率”。“效果还不错，有不少人报名学习。”张玲介绍。

　　“张老师上课很认真，打鼓节奏不对会直接提醒我，并且现场演示。”56岁学员王振萍表示。

　　截至目前，张玲的非洲鼓课堂已吸引了百余人参与，学员遍布涧西区、老城区。开设非洲鼓课堂，让社区响起非洲鼓声，帮助更多人实现老有所乐，变“独乐乐”为“众乐乐”，是张玲的不懈追求。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 施莉莉 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子睡觉打呼噜，是腺样体肥大吗
    孩子睡觉打呼噜，是腺样体肥大吗
    孩子睡觉打呼噜，是腺样体肥大吗
        “我孩子今年11岁，睡觉总是打呼噜，经常张嘴呼吸，担心他是腺样体肥大，我爱人专门给孩子买了闭口贴，也不...
  • ·短暂血糖升高 糖友可这样应对
  • ·孩子抑郁了，家长该咋办
  • ·头痛和用滴耳药有没有关系
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 全国前三十！洛阳两家博物馆上榜
  • 关于2024年劳动节放假安排的通知
  • 宝龙特色商业街区提升项目加快推进 预...
  • 持续5天！洛阳首届榴莲狂欢节活动即将...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究经济运行工作
  • 世界首创牡丹钻石在洛量产【组图】
  • 中国一拖大拖公司一季度实现“开门红...
  • 向“新”而行！洛阳加速推进工业领域...
  • 洛阳5个集体和4名个人获司法部表彰
  • 洛阳交警提醒：天气渐热 这7种物品别...
    		•
    百姓呼声
    自4月16日起，洛阳市从政坊游园暂停售票
    违规办理洛阳旅游年票行为为何屡禁不止
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    月季接力盛开

    郁金香

    火红“热恋”

    牡丹生命钻石
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605