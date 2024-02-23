张玲：痴迷非洲鼓十余年 “拍打”出人生新活力

近日，在涧西区瀛洲街道青岛南路社区邻里中心，非洲鼓爱好者张玲正带领学员练习。

张玲（左）正带领学员练习非洲鼓

近日，在涧西区瀛洲街道青岛南路社区邻里中心，非洲鼓爱好者张玲正带领学员练习。学员们双腿夹着五彩缤纷的非洲鼓，手掌在鼓面上“跳跃”，课堂充满活力。十余年来，张玲从自学非洲鼓到教授他人，已帮助百余人实现老有所乐。

一次邂逅，她迷上了非洲鼓

今年54岁的张玲家住涧西区，做过建材、珠宝等生意。

2012年，张玲参加了一场音乐沙龙。“现场有一种造型独特的鼓，深深地吸引了我。”张玲十分好奇，询问后得知是非洲鼓。在打非洲鼓的同时可以唱跳，展现形式多样，学习门槛儿不高。

“我平时也没啥爱好，就想试着学学。”张玲回忆，为此她还花费2200元购买了非洲鼓。不过，在当时，洛阳还没有非洲鼓培训班。

为找到非洲鼓培训班，张玲四处打听外地相关课程信息，曾到深圳、宝鸡、郑州等地学习。一年多的时间里，通过老师辅导，加上自己刻苦练习、认真揣摩，她逐渐掌握非洲鼓的基本打法和手法。

“抱团”学鼓，自己从学鼓中受益

张玲在摸索中发现，非洲鼓鼓乐展现的是鼓与鼓之间的对话，不同的节奏和音律交织，能更好地展现非洲鼓的魅力，“非洲鼓需要大家在一起‘玩’”。

“当时，洛阳学非洲鼓的人还比较少。”张玲说，为让更多人了解非洲鼓，她专门到牡丹广场、洛浦公园等人员密集地带练习。一些人被非洲鼓所吸引，加入学习非洲鼓的行列。

最初，由于没有室内场地，张玲等人只能在室外练习。“其实，这样对非洲鼓并不好。非洲鼓的鼓面是羊皮材质，在室外容易受潮。”张玲说，有学员主动贡献自己的闲置房屋，供大家学习。大家在一起练习、交流，将中国流行音乐融入其中，编出了不少曲子。

2019年，张玲被诊断为脑梗，左手无力，但她没有放弃，而是继续练习非洲鼓。在日复一日的练习中，张玲的非洲鼓技艺日渐娴熟。

传授鼓技，帮助更多人实现老有所乐

后来，张玲发现身边不少人退休后生活单一，就想带动更多人学习非洲鼓。“退休之后，大家就是图个高兴。打非洲鼓不仅能丰富生活、强身健体，还能展现自己的风采，是一种不错的选择。”她说。

近年，我市全面推进邻里中心建设，推动公共服务进社区。张玲便萌生了在邻里中心开设非洲鼓课堂的想法。这样，既能解决活动场地问题，又能丰富居民文化生活，她的想法得到不少社区的支持。

为吸引居民参与，张玲积极参加社区活动，提高非洲鼓“出场率”。“效果还不错，有不少人报名学习。”张玲介绍。

“张老师上课很认真，打鼓节奏不对会直接提醒我，并且现场演示。”56岁学员王振萍表示。

截至目前，张玲的非洲鼓课堂已吸引了百余人参与，学员遍布涧西区、老城区。开设非洲鼓课堂，让社区响起非洲鼓声，帮助更多人实现老有所乐，变“独乐乐”为“众乐乐”，是张玲的不懈追求。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 施莉莉 文/图）