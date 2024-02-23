未来一周阳光“在线” 洛阳气温稳中有升

今日洛阳晴天到多云，气温11℃～26℃。

今日洛阳晴天到多云，气温11℃～26℃。 前日晚至昨日凌晨，我市部分县区出现了强对流天气，风力较大，天空出现闪电，并伴有扬沙、浮尘，白天天气转晴。 省气象台预计，今日至27日我省阳光“在线”，气温稳中有升。本周五，我省中西部、北部部分地区最高气温可达30℃。 市气象台根据最新气象资料分析，未来一周中纬度多平直西风环流影响，配合地面为暖气团控制，气温较高；30日受弱冷空气影响，气温略有下降。 最近几天天气预报 今日：晴天到多云，气温11℃～26℃。 明日：晴天间多云，气温13℃～28℃。 26日(周五)：晴天间多云，气温14℃～30℃。 27日(周六)：晴天转多云，气温15℃～27℃。 28日(周日)：多云到阴天，气温16℃～27℃。 29日(周一)：多云转阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温16℃～26℃。 30日(周二)：阴天转多云，气温15℃～23℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）