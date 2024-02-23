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洛阳交警提醒：天气渐热 这7种物品别放车内
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.23 19:38

　　近日，浙江金华一辆汽车自燃，起火原因竟来自一根数据线。据报道，该车当时正在充电，车辆因此不会进入休眠状态，而此时车内USB接口插着手机数据线，其接口因故障发热，最终导致车辆自燃。

　　眼下天气逐渐炎热，许多车辆难免会在高温下长时间停放。一些不起眼的物品可能会成为引起车辆自燃的罪魁祸首。一旦车辆发生自燃，驾驶员应该如何应对？洛阳交警对此进行了详解。

　　除了数据线，还有7类物品高温天放车内存在隐患

　　●打火机

　　室外温度在30摄氏度以上时，车辆经过暴晒后内部温度会高达六七十摄氏度。而普通打火机燃料主要成分是液态丁烷，易燃易爆。因此，打火机不要放在车内，尤其不要放在仪表盘等太阳光能直射的地方。

　　●香水、花露水等

　　香水、花露水等酒精含量在40%到80%之间，在空间密闭、空气不流通的情况下，气体受热膨胀后无法排出，极易发生爆炸。在太阳暴晒下，香水瓶可以形成类似放大镜的聚焦效果，极易燃。

　　●老花镜

　　老花镜属于凸透镜，容易将光线聚在一起，如果长时间聚焦光线，导致焦点温度过高，可能会引燃车内物品。

　　●罐装喷雾

　　发胶、剃须泡沫、杀虫剂、空气清新剂等罐装喷雾剂内部压力非常大，且其本身也是易燃品，如果被暴晒，极易爆炸。

　　●矿泉水

　　矿泉水瓶边缘容易汇聚光线，极易点燃车内物品。

　　●碳酸饮料

　　当车内温度很高时，碳酸饮料中的大量二氧化碳受热易膨胀，严重时会冲破瓶身引起爆炸。

　　●电池、充电宝

　　这类物品在高温环境中极易因鼓包现象引起爆炸。

　　除上述7类物品外，车辆电线老化或接驳不当造成短路，产生的火花、静电遇到车身漏油会引发火灾；线路进水也容易造成车辆自燃。

　　车辆自燃时这样应对

　　●汽车自燃一般都有冒黑烟、焦糊味等先兆，发现后应立即停车熄火、切断油路和电源下车进行检查，并尽可能靠边停车或停在空旷地带。

　　●切记不要打开引擎盖，这样相当于为火焰提供大量氧气，容易助长火势。

　　●如果火势很大，或有爆炸危险时，应尽快远离车辆，不要贪恋财物，切勿盲目灭火。

　　●去后备箱拿灭火器时，一定要先观察火势有没有蔓延到汽车尾部，如果汽车尾部有冒烟或燃烧的迹象，应尽快撤离，以防油箱发生爆炸。

　　交警提醒广大驾驶员，要应定期检查汽车的电路和油路，随车配备消防工具。不可加油过满，因为汽车油箱盖都有通气孔，容易因颠簸造成汽油溢出，遇上静电很容易起火。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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