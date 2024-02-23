持续5天！洛阳首届榴莲狂欢节活动即将启幕

这个五一
“榴莲忘返·跻身顶榴”
洛阳首届榴莲狂欢节活动
将在隋唐洛阳城天街遗址
启幕
线下“一站式”吃榴莲、看演出
感受千年古都与
热带风情的活力碰撞
专为“榴莲爱好者”
与“榴莲好奇者”
量身打造的沉浸式榴莲派对
有料又有趣
更欢迎本地与外地潮流青年
现场感受东南亚文化
与盛唐文化交融碰撞的
各类玩法
这个五一赶快来“打卡”
本次榴莲狂欢节由洛阳市人民政府指导，洛阳市商务局、洛阳国宏投资控股集团有限公司、洛阳文化旅游投资集团有限公司、正大集团主办，洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)管理委员会、洛阳国宏贸易发展集团有限公司(以下简称洛阳国贸集团)承办，旨在以榴莲为媒介，打造集商贸、旅游、消费等于一体的城市级盛会，在接续第41届中国洛阳牡丹文化节热度、为洛阳持续引流的同时，让更多人品尝到质优价廉、品种丰富的榴莲。
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届时，活动现场将分为“榴莲往返区”“缤纷东南亚集”“热带风情坊”“唐韵集萃区”四个区域，市民可以一边品尝榴莲及相关衍生食品，一边感受原汁原味的东南亚风情。
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将集合网红榴莲品种，口感细腻、略带酒香的高端猫山王以及甜软多汁的金枕等。
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市民可以试吃并超低价购买榴莲，还可以尝试榴莲的“花式”吃法——烤榴莲、榴莲冰淇淋、榴莲千层、冻榴莲、榴莲酥……同时，现场将进行东南亚菜品烹饪演示，市民可以尽情品尝正宗泰国以及东南亚其他美食。
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“缤纷东南亚集”将传达东南亚文化的活力和热情，榴莲咖啡、榴莲雪糕、榴莲芒果冰沙等榴莲甜品、饮品齐聚。
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尽揽泰国纺织、泰银制品等具有东南亚文化元素的特色商品。
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将汇集汉服以及融入中国传统文化特色的文创产品等，等你来现场发现。
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日前，洛阳首届榴莲狂欢节暨洛阳国贸集团品牌IP形象揭幕——以榴莲为主设计元素的“贸贸”“依依”正式亮相公众视野，释放了榴莲即将入关、给市民带来质优价廉的榴莲这一信息。
在榴莲狂欢节现场，“贸贸”“依依”将以巨型气模形式亮相，成为洛阳又一“网红打卡点”，市民可以尽情拍照打卡。其中，“依依”与“榴莲往返区”相呼应，拥有“流连忘返，依依不舍”的美好寓意。
除了品尝榴莲等东南亚食品、选购东南亚文创、打卡IP气模外，活动现场还将举行东南亚风情与新国潮风交融的特色演出，市民白天、夜晚都可以沉浸式感受味觉与视觉的双重盛宴。
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其中，在大门处，《唐韵兰纳》将带来燃灯礼、鼓阵及舞蹈表演，场地中央将进行《中泰巡游》行进式互动演艺，机械大象震撼亮相。
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在主舞台，《“榴莲王”繁！》将带来长甲舞、国风舞、新国乐、杂技等表演，市民不仅可以观演，还可以参与互动。在散点舞台，《丝路万里》《泰美神韵》《国色天香》《泰拳风采》《盛唐百戏》《胜利之鼓》《唐风国乐》等演出将轮番上演，以华丽的服饰、精湛的演技、动人的音乐，全面展现东西方文化的独特魅力。
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【招商火热进行中】
洛阳首届榴莲狂欢节
招商火热进行中
期待您的加入
【招商时间】
2024年4月23日-25日
【招商电话】
郅经理15837164981
【招商要求】
洛阳文创类
东南亚特色小吃类
东南亚文创类
【招商政策】
1、无抽成，无摊位费
2、统一结算，当天到账
更多精彩
尽在榴莲狂欢节现场
5月1日
隋唐洛阳城天街遗址
不见不散！