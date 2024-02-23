持续5天！洛阳首届榴莲狂欢节活动即将启幕

这个五一

“榴莲忘返·跻身顶榴”

洛阳首届榴莲狂欢节活动

将在隋唐洛阳城天街遗址

启幕

线下“一站式”吃榴莲、看演出

感受千年古都与

热带风情的活力碰撞

专为“榴莲爱好者”

与“榴莲好奇者”

量身打造的沉浸式榴莲派对

有料又有趣

更欢迎本地与外地潮流青年

现场感受东南亚文化

与盛唐文化交融碰撞的

各类玩法

这个五一赶快来“打卡”

本次榴莲狂欢节由洛阳市人民政府指导，洛阳市商务局、洛阳国宏投资控股集团有限公司、洛阳文化旅游投资集团有限公司、正大集团主办，洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)管理委员会、洛阳国宏贸易发展集团有限公司(以下简称洛阳国贸集团)承办，旨在以榴莲为媒介，打造集商贸、旅游、消费等于一体的城市级盛会，在接续第41届中国洛阳牡丹文化节热度、为洛阳持续引流的同时，让更多人品尝到质优价廉、品种丰富的榴莲。

(效果图)

届时，活动现场将分为“榴莲往返区”“缤纷东南亚集”“热带风情坊”“唐韵集萃区”四个区域，市民可以一边品尝榴莲及相关衍生食品，一边感受原汁原味的东南亚风情。

(资料图)

将集合网红榴莲品种，口感细腻、略带酒香的高端猫山王以及甜软多汁的金枕等。

(资料图)

市民可以试吃并超低价购买榴莲，还可以尝试榴莲的“花式”吃法——烤榴莲、榴莲冰淇淋、榴莲千层、冻榴莲、榴莲酥……同时，现场将进行东南亚菜品烹饪演示，市民可以尽情品尝正宗泰国以及东南亚其他美食。

(资料图)

“缤纷东南亚集”将传达东南亚文化的活力和热情，榴莲咖啡、榴莲雪糕、榴莲芒果冰沙等榴莲甜品、饮品齐聚。

(资料图)

尽揽泰国纺织、泰银制品等具有东南亚文化元素的特色商品。

(资料图)

将汇集汉服以及融入中国传统文化特色的文创产品等，等你来现场发现。

(资料图)

日前，洛阳首届榴莲狂欢节暨洛阳国贸集团品牌IP形象揭幕——以榴莲为主设计元素的“贸贸”“依依”正式亮相公众视野，释放了榴莲即将入关、给市民带来质优价廉的榴莲这一信息。

在榴莲狂欢节现场，“贸贸”“依依”将以巨型气模形式亮相，成为洛阳又一“网红打卡点”，市民可以尽情拍照打卡。其中，“依依”与“榴莲往返区”相呼应，拥有“流连忘返，依依不舍”的美好寓意。

除了品尝榴莲等东南亚食品、选购东南亚文创、打卡IP气模外，活动现场还将举行东南亚风情与新国潮风交融的特色演出，市民白天、夜晚都可以沉浸式感受味觉与视觉的双重盛宴。

(资料图)

其中，在大门处，《唐韵兰纳》将带来燃灯礼、鼓阵及舞蹈表演，场地中央将进行《中泰巡游》行进式互动演艺，机械大象震撼亮相。

(资料图)

在主舞台，《“榴莲王”繁！》将带来长甲舞、国风舞、新国乐、杂技等表演，市民不仅可以观演，还可以参与互动。在散点舞台，《丝路万里》《泰美神韵》《国色天香》《泰拳风采》《盛唐百戏》《胜利之鼓》《唐风国乐》等演出将轮番上演，以华丽的服饰、精湛的演技、动人的音乐，全面展现东西方文化的独特魅力。

(资料图)

【招商火热进行中】

洛阳首届榴莲狂欢节

招商火热进行中

期待您的加入

【招商时间】

2024年4月23日-25日

【招商电话】

郅经理15837164981

【招商要求】

洛阳文创类

东南亚特色小吃类

东南亚文创类

【招商政策】

1、无抽成，无摊位费

2、统一结算，当天到账

更多精彩

尽在榴莲狂欢节现场

5月1日

隋唐洛阳城天街遗址

不见不散！