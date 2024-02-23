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快手新知打造“老铁知识百科”，让知识走进市井生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 2024.04.23 17:23

　　短视频直播时代下，知识与智慧的传递超越了书本文字的形式。在快手上，来自各个领域的创作者用有温度、更鲜活的内容分享，让知识在真诚的情感链接中传递，让“读书”这件事以别样形态走进更多人生活。

　　在4·23世界读书日来临之际，快手新知发起“老铁知识百科”特别策划活动，在4月23日至5月31日活动期间，集结知识领域优质内容，以直播专题及短视频形式为快手老铁打造一部独特的“百科全书”。

　　众多各行业内的达人大咖及从市井烟火中走来的快手创作者，将带着财经、科学、情感、艺术、教育等各领域的内容，和老铁们一起“读”懂市井，探索生活的智慧。

　　翻开快手“百科全书”，一起读读生活

　　财经达人讲解小本致富路，让经济知识帮助用户实实在在赚到钱；科技达人测评数码产品，用专业科普教用户挑选实惠好产品……行走在不同领域内，快手知识达人通过短视频和直播，传递着生活的经验和智慧，让被束之高阁的知识走进烟火人间。

　　“摆地摊怎么能赚到更多钱？”“和孩子怎样才能有效沟通？”“职场上该怎么维护自己的权益”……面对人们在生活中的种种困惑，快手知识达人用经验解答困惑、用知识提供帮助，让镜头成为手中的笔，书写下一本回答生活的百科全书。

　　在活动期间，快手将携手知识达人进行直播，带来行业知识科普接力，和用户走进不同的行业领域，“阅读”平凡生活中不平凡的智慧。活动直播将集结知识大咖，覆盖致富、读书、法律、教育、军事、科学、情感、人文、数码、艺术等不同内容篇章，以高质量直播内容解答用户关心的种种疑问。

　　小本经营如何致富？快手财经达人@雷厉风行“干点啥挣钱”走遍大街小巷，探寻着各式不同的小本生意，用视频写出一部“小本致富指南”。三农达人@心雨鸵鸟养殖则在养殖业里摸索出了一条自己的路，并通过快手带领更多人走上了这条“致富路”。活动中，@雷厉风行“干点啥挣钱”和@心雨鸵鸟养殖将联动直播，一起聊聊小本致富的那些事儿。

　　此外，教育达人@北大满哥将在直播中讲解家庭教育的科学方法，数码达人@鹏哥二选一将带来专业国产新机测评，财经达人@我的野蛮老婆将结合市场新发展分享理财洞察，还有《苍兰诀》《与凤行》原著作者九鹭非香、三农学者@温铁军、军事专家@杜文龙、历史学者@纪连海等知识领域大咖倾情加盟，和用户一起读懂各行各业。

　　在“老铁知识百科”活动中，快手还将围绕致富、艺术、教育、军事、故事、情感、人文、法律热门品类，设置“市井里的致富经”、“新市井好角儿”、“满分爸妈”、“军事大咖团”、“三更夜话”、“心灵解忧所”、“这个历史不太靠谱”、“律师帮帮团”八大专题直播，各领域达人将和用户展开深度对话，全方面解答用户疑问。

　　结合“老铁知识百科”的活动主题，快手也将邀请优质达人进行主题短视频创作，立足生活真实场景，用经验性的内容为用户带来各式难题的具体解决办法，在不同领域内为用户构建趣味、硬核的“知识百科”。

　　让源自市井的智慧，走进更多人的生活

　　知识并非仅存在于书本文字之中，在人们生活的各行各业、方方面面，知识以其无限的魅力带来更多美好。为了传递世界读书日的理念、掀起知识传播的热潮，快手将打造#老铁新知百科话题活动，邀请达人输出财经、科技、历史等权威知识科普，分享健康养生、养娃妙招等生活技能，带动更多用户参与活动，让每个人都成为“老铁知识百科”的作者。

　　在“老铁知识百科”中，知识的内容不局限于高深莫测的理论，更多的则是源于生活的技能、方法；而百科全书的作者也并不仅仅是高知学者，只要拥有一技之长的人都能成为知识的“发源”。

　　创业致富、文化艺术、学习教育、科技数码……在快手社区内，老铁们分享着和生活有关的方方面面，沉淀下自身质朴的社会经验沉淀，带来极具市井生命力的干货内容，让生活的智慧流转。

　　诞生于烟火市井的知识内容，在这一数字社区内汇聚成“老铁知识百科”，将为更多人带去知识与智慧的价值。

　　生活有解、知识无界，4月23日起，上快手看“老铁知识百科”，解锁生活的答案，共享知识的果实。
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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