洛阳住宿业招商项目对接会举行

23日下午，第41届中国洛阳牡丹文化节文旅产业推介暨洛阳住宿业招商项目对接会举行。

23日下午，第41届中国洛阳牡丹文化节文旅产业推介暨洛阳住宿业招商项目对接会举行。

本次活动突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，采取“线上+线下”模式，聚焦住宿、餐饮等相关领域，重点围绕龙门石窟、隋唐洛阳城、老城古城、白马寺、关林等片区，邀请北京、上海、深圳等地区的文旅领域龙头企业、行业协会、运营商、投融资机构等相聚洛阳，并通过线上发布洛阳市重点文旅住宿业项目，推动一批优质项目签约落地。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 郭旭光 通讯员 乔安新 文/图）