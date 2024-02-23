洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全国前三十！洛阳两家博物馆上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.23 15:51

二里头夏都遗址博物馆

　　近日，中博热搜榜发布2024年第一季度“考古遗址博物馆前30榜单”，其中二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆分别位列第8名、第29名。

　　二里头夏都遗址博物馆是国家“十三五”重大文化工程项目，于2019年10月19日对外开放，是全国大遗址保护、展示和利用示范区，中国早期国家形成和发展研究展示中心，夏商周断代工程和中华文明探源工程研究与展示基地。

　　洛阳古墓博物馆是我国唯一一座以历代墓葬实物为展品，系统反映古代墓葬发展变化的专题性博物馆。该馆对北魏宣武帝景陵进行了抢救性发掘，这座陵墓是我国目前挖掘开放时代最早的帝王陵，为游客提供了了解北魏时期历史文化的珍贵机会。

洛阳古墓博物馆

　　如今，这两家博物馆不仅是洛阳展示历史文化的窗口，更是备受游客青睐的网红“打卡地”。

　　考古遗址博物馆是保护、研究、展示“考古遗产”的专题博物馆，主要依托考古遗址或者在考古遗址原地兴建，是文化景观、自然环境、考古遗迹和博物馆有机结合的场域空间。随着我国考古工作、大遗址保护和考古遗址公园建设推进，考古遗址博物馆日益成为中国考古事业和博物馆事业发展的一个重要增长点和价值点。

　　中博热搜榜是由国家文物局直属单位中国文物交流中心指导的中国博物馆领域首个综合性“热度”推介榜单。全国5000余家备案博物馆美术馆均在其热搜样本库，该榜单以“四大维度、20项指数”建立科学评价体系，不仅体现各博物馆美术馆受网友关注的程度，也折射出博物馆美术馆行业的发展现状和潜力。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 尤晓菲 孙淼淼）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    经期易烦躁？这样赶走坏情绪
    经期易烦躁？这样赶走坏情绪
    经期易烦躁？这样赶走坏情绪
        “最近，我一到经期就觉得心情很差，容易发脾气，需不需要喝点中药调理一下？”
  • ·“首届洛阳冠脉介入研讨会暨CTO中国行走进洛阳活动”在市第一人民医院成功举办
  • ·咳嗽痰多，到底是先化痰还是先止咳？
  • ·电影里的“记忆消失”，现实中真有！
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 同比增长6.7%！洛阳一季度进出口60.5亿元
  • 洛阳市文广旅局发布“五一”假期出游提醒
  • 老城区：老建筑变身新场景 新业态激发...
  • 国风机甲开启洛阳文旅互动新场景
  • 千年古牡丹“安家”洛阳 吸引众多游客...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究燃气安全...
  • 注意！沙尘天气来袭 外出请做好防护措施
  • 洛阳市社会保障卡即时“同号换卡”服...
  • 汉服达人“长歌”连发三个视频称赞洛阳
  • 网友反映新伊大街交通秩序混乱 洛阳交...
    		•
    百姓呼声
    自4月16日起，洛阳市从政坊游园暂停售票
    违规办理洛阳旅游年票行为为何屡禁不止
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    月季接力盛开

    郁金香

    火红“热恋”

    牡丹生命钻石
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605