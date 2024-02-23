全国前三十！洛阳两家博物馆上榜

近日，中博热搜榜发布2024年第一季度“考古遗址博物馆前30榜单”，其中二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆分别位列第8名、第29名。

二里头夏都遗址博物馆

近日，中博热搜榜发布2024年第一季度“考古遗址博物馆前30榜单”，其中二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆分别位列第8名、第29名。

二里头夏都遗址博物馆是国家“十三五”重大文化工程项目，于2019年10月19日对外开放，是全国大遗址保护、展示和利用示范区，中国早期国家形成和发展研究展示中心，夏商周断代工程和中华文明探源工程研究与展示基地。

洛阳古墓博物馆是我国唯一一座以历代墓葬实物为展品，系统反映古代墓葬发展变化的专题性博物馆。该馆对北魏宣武帝景陵进行了抢救性发掘，这座陵墓是我国目前挖掘开放时代最早的帝王陵，为游客提供了了解北魏时期历史文化的珍贵机会。

洛阳古墓博物馆

如今，这两家博物馆不仅是洛阳展示历史文化的窗口，更是备受游客青睐的网红“打卡地”。

考古遗址博物馆是保护、研究、展示“考古遗产”的专题博物馆，主要依托考古遗址或者在考古遗址原地兴建，是文化景观、自然环境、考古遗迹和博物馆有机结合的场域空间。随着我国考古工作、大遗址保护和考古遗址公园建设推进，考古遗址博物馆日益成为中国考古事业和博物馆事业发展的一个重要增长点和价值点。

中博热搜榜是由国家文物局直属单位中国文物交流中心指导的中国博物馆领域首个综合性“热度”推介榜单。全国5000余家备案博物馆美术馆均在其热搜样本库，该榜单以“四大维度、20项指数”建立科学评价体系，不仅体现各博物馆美术馆受网友关注的程度，也折射出博物馆美术馆行业的发展现状和潜力。

（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 尤晓菲 孙淼淼）