央媒观洛｜《人民日报》：国色天香 春意满城

第四十一届中国洛阳牡丹文化节引来赏花人无数。本届牡丹文化节活动自4月1日起至15日结束，赏花期将持续至5月初。

第四十一届中国洛阳牡丹文化节引来赏花人无数。本届牡丹文化节活动自4月1日起至15日结束，赏花期将持续至5月初。

花如海、人如流，国色天香，全城春意。当前，洛阳市各牡丹观赏园晚开品种已陆续开放。在洛阳国家牡丹园，红一片、紫一群、粉一簇，300多个品种的牡丹争相吐蕊；在国花园，智能控温控湿技术调控花期，游客尽赏各色牡丹珍品；在王城公园、隋唐城遗址植物园等景区，不时有身穿汉服的游人穿行牡丹花丛，打卡留念。

“我们趁着周末假期来到这里，感受古都魅力、深厚文化的同时，也来欣赏国色天香的牡丹景观。”在洛阳市老城区明堂天堂景区，来自陕西西安的孙女士说。以花为媒，老城区还在牡丹文化节期间举办了“牡丹时装周”、“丝路友城”、“国货经典·潮品焕新”河南省老字号嘉年华等活动。

据介绍，本届牡丹文化节主题为“牡丹花开又逢君”，由河南省人民政府主办，河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府承办，其间设有“相约神都·漫步花海”沉浸式赏花活动、东方博物馆之都奇妙游等11项主体活动。同时，为加强市县联动、发展全域旅游，赏花活动期间，洛阳各县区及社会各界联动举办了系列活动。

洛阳是牡丹的发祥地和重要的传播地，拥有丰富的种质资源、悠久的栽培历史和深厚的牡丹文化。洛阳市林业局牡丹办主任侯洪星介绍，牡丹9个野生原种全部分布在中国，洛阳自然分布有3个野生原种。目前洛阳已引进全部原种并用于科研。如今，洛阳有牡丹十大色系十大花型，超1400个品种，全市规模以上(面积100亩以上)观赏园20个，牡丹相关企业240多家，从业人员3.3万人。

洛阳市文化广电和旅游局局长李振刊介绍，2008年洛阳牡丹花会入选首批国家级非物质文化遗产名录。后来，洛阳牡丹花会更名为中国洛阳牡丹文化节。每年牡丹文化节期间，都是洛阳最热闹的时候。今年4月1日至15日，洛阳市共计接待游客1016万人次，旅游总收入78亿元，比去年同期分别增长16.4%和27.65%。(记者 张文豪)