央媒观洛丨《人民日报》：又到牡丹花开时

“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。”河南省洛阳市，因地处洛水之阳而得名，历史上有多个朝代在此建都，有着“千年帝都，牡丹花城”的美誉。

何人不爱牡丹花，

占断城中好物华。

——《牡丹》唐·徐凝

唯有牡丹真国色，

花开时节动京城。

——《赏牡丹》唐·刘禹锡

“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。”河南省洛阳市，因地处洛水之阳而得名，历史上有多个朝代在此建都，有着“千年帝都，牡丹花城”的美誉。

4月的洛阳，正值牡丹花盛开的季节。形态各异、五彩纷呈的牡丹花，有的婀娜曼妙，有的端庄秀雅，有的仪态大方。一朵朵，花瓣重叠，一片片，色彩斑斓，铺展开去，处处都是美不胜收的醉人画卷。

洛阳应天门前牡丹花盛开 段万卿 摄

兴盛于皇家园林，扬名于文人佳作，却又在悠悠千载之后，化作美丽的绿植，装点着洛阳最寻常的街巷，近距离让市民游客欣赏——被称为“花中之王”的牡丹，在一年又一年的盛放中，见证着洛阳城的变迁。

走近这朵花，读懂这座城。

千载悠悠诗与花

正值花开时节，洛阳大街小巷、公园人家，牡丹灼灼绽放，展示着炽烈如火的绝色风华，引来满城宾客。

游客在洛阳隋唐城遗址植物园牡丹丛中拍照 张怡熙 摄

雍容华贵、国色天香的牡丹，是美好幸福的象征，自古便惹人喜爱。洛阳栽培牡丹的历史，始于隋，盛于唐，宋时甲于天下。

古人曾记载，“隋帝辟地二百为西苑，诏天下进花卉。易州进二十箱牡丹”。洛阳市作协副主席、《牡丹》杂志主编王小朋告诉记者，这表明隋朝就有牡丹进贡，西苑就是当时在洛阳兴建的皇家园林。

到了唐朝，赏牡丹、爱牡丹，更成了一种风尚。当时牡丹的栽植中心在长安，但常去洛阳居住、办公的唐朝皇帝，也把赏牡丹的风俗带到了洛阳。唐代诗人白居易形容“花开花落二十日，一城之人皆若狂”，刘禹锡则有“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”的名句，这些正是当时牡丹品赏习俗的生动写照。

洛阳牡丹极盛则要到北宋，当时诞生了一批牡丹专著，最有代表性的就是欧阳修的《洛阳牡丹记》3篇。在这单论洛阳牡丹的名篇中，欧阳修详细记述了洛阳人赏花、种花、浇花、养花、医花的方法，点出“洛阳之俗，大抵好花。春时，城中无贵贱皆插花”。详实的记载表明，当时洛阳不仅人人爱牡丹，更形成了人工栽植牡丹的系统方法。

北宋之后，随着政治、经济中心的转移，洛阳虽不再是国都，可洛阳人对于牡丹的热爱却没有改变，一直绵延至今。

悠悠千载岁月，赞颂洛阳牡丹的诗文不胜枚举。洛阳因着这些古老的篇章，多了几声历史的回响。而牡丹则用年复一年的盛开，不断为城市绽放着新的生机，创造着新的机遇。

常开常新花与城

洛阳牡丹的再一次繁荣，是新中国成立后。

1959年，周恩来总理陪同外宾到洛阳访问时，曾亲切询问洛阳牡丹的发展情况，并指示要赶快抢救。随后，洛阳市开始调集力量，大力发展牡丹相关的科研、文化和经济事业。

1982年，洛阳市人大常委会通过决议，将牡丹定为市花。1983年，洛阳举办了第一届牡丹花会，并在随后的每年4月连续举办。2010年，“以花为媒，广交朋友”的洛阳牡丹花会，经批准升格为国家级节会，更名为“中国洛阳牡丹文化节”。

洛阳隋唐城国家遗址公园内牡丹花盛开 曾宪平 摄

到今年，洛阳花会、牡丹文化节已经连续举办了41届，成为洛阳发展经济的平台和展示城市形象的窗口，也成了洛阳走向世界和世界了解洛阳的一张亮丽名片。

来到位于洛阳机场正南方3公里处的国家牡丹园，20万株牡丹花竞相开放。走近一株被誉为“花王”的姚黄，花瓣如扇，层层叠叠，花蕊黄中带白，丝丝嵌在花瓣之间。微风拂过，清新淡雅的香气扑鼻而来，令人心旷神怡。

“牡丹原产中国，位于洛阳的国家牡丹园，拥有来自世界各地的约1400个牡丹品种，是世界上收集牡丹品种最多的基因库。”洛阳市农林科学院副院长刘改秀介绍，洛阳在牡丹基因测序、新品种培育和花期调控技术等方面，也走在全国前列。

据统计，洛阳种植规模在100亩以上的牡丹园有20个，城中街头巷尾、道路两旁遍植牡丹。如果你仔细观察，会发现就连有些道路交通信号灯上的红绿灯，也是牡丹形状。

牡丹插花作品 张光辉 摄

从牡丹画、牡丹瓷，到牡丹籽油、牡丹花茶、牡丹鲜花饼……牡丹是洛阳的文化名片，也有着极强的产业优势和发展潜力。据介绍，洛阳已形成了与牡丹花有关的观赏、药用、深加工(食品、化妆品)和工艺美术等四大类产业，综合年产值近百亿元。

牡丹，作为洛阳人生活的一部分，早已融入了整个城市。居民李秀莲家住洛阳市老城区洛邑古城旁，家养牡丹30年。“春暖花开时到牡丹园赏赏牡丹，平常侍弄侍弄家里的牡丹花，有客人了请他们品尝牡丹饼、喝喝牡丹茶，这些早就成了我们的日常习惯。”李秀莲说，牡丹是洛阳的骄傲，希望有更多人喜欢牡丹，喜欢洛阳。(记者 毕京津)

洛阳·牡丹花

牡丹，芍药科、芍药属植物，为多年生落叶灌木，茎高达2米；分枝短而粗，花单生枝顶，分5瓣或为重瓣；花朵大而香，色泽艳丽，富丽堂皇，素有“花中之王”的美誉，又有“国色天香”之称。

牡丹原产中国，栽培历史悠久，不仅品种繁多，色彩亦多，有粉、白、红、黄、绿、紫等颜色。牡丹喜温暖、凉爽、干燥、阳光充足的环境，洛阳四季分明的气候特征，与牡丹生长周期的气候需求高度吻合。每年谷雨前后，洛阳牡丹进入花期。（资料来源：洛阳市林业局）