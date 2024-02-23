洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

央媒观洛丨《人民日报》：又到牡丹花开时
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 人民日报 2024.04.23 11:13

何人不爱牡丹花，

占断城中好物华。

——《牡丹》唐·徐凝

唯有牡丹真国色，

花开时节动京城。

——《赏牡丹》唐·刘禹锡

　　“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。”河南省洛阳市，因地处洛水之阳而得名，历史上有多个朝代在此建都，有着“千年帝都，牡丹花城”的美誉。

　　4月的洛阳，正值牡丹花盛开的季节。形态各异、五彩纷呈的牡丹花，有的婀娜曼妙，有的端庄秀雅，有的仪态大方。一朵朵，花瓣重叠，一片片，色彩斑斓，铺展开去，处处都是美不胜收的醉人画卷。

洛阳应天门前牡丹花盛开 段万卿 摄

　　兴盛于皇家园林，扬名于文人佳作，却又在悠悠千载之后，化作美丽的绿植，装点着洛阳最寻常的街巷，近距离让市民游客欣赏——被称为“花中之王”的牡丹，在一年又一年的盛放中，见证着洛阳城的变迁。

　　走近这朵花，读懂这座城。

　　千载悠悠诗与花

　　正值花开时节，洛阳大街小巷、公园人家，牡丹灼灼绽放，展示着炽烈如火的绝色风华，引来满城宾客。

游客在洛阳隋唐城遗址植物园牡丹丛中拍照 张怡熙 摄

　　雍容华贵、国色天香的牡丹，是美好幸福的象征，自古便惹人喜爱。洛阳栽培牡丹的历史，始于隋，盛于唐，宋时甲于天下。

　　古人曾记载，“隋帝辟地二百为西苑，诏天下进花卉。易州进二十箱牡丹”。洛阳市作协副主席、《牡丹》杂志主编王小朋告诉记者，这表明隋朝就有牡丹进贡，西苑就是当时在洛阳兴建的皇家园林。

　　到了唐朝，赏牡丹、爱牡丹，更成了一种风尚。当时牡丹的栽植中心在长安，但常去洛阳居住、办公的唐朝皇帝，也把赏牡丹的风俗带到了洛阳。唐代诗人白居易形容“花开花落二十日，一城之人皆若狂”，刘禹锡则有“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”的名句，这些正是当时牡丹品赏习俗的生动写照。

　　洛阳牡丹极盛则要到北宋，当时诞生了一批牡丹专著，最有代表性的就是欧阳修的《洛阳牡丹记》3篇。在这单论洛阳牡丹的名篇中，欧阳修详细记述了洛阳人赏花、种花、浇花、养花、医花的方法，点出“洛阳之俗，大抵好花。春时，城中无贵贱皆插花”。详实的记载表明，当时洛阳不仅人人爱牡丹，更形成了人工栽植牡丹的系统方法。

　　北宋之后，随着政治、经济中心的转移，洛阳虽不再是国都，可洛阳人对于牡丹的热爱却没有改变，一直绵延至今。

　　悠悠千载岁月，赞颂洛阳牡丹的诗文不胜枚举。洛阳因着这些古老的篇章，多了几声历史的回响。而牡丹则用年复一年的盛开，不断为城市绽放着新的生机，创造着新的机遇。

　　常开常新花与城

　　洛阳牡丹的再一次繁荣，是新中国成立后。

　　1959年，周恩来总理陪同外宾到洛阳访问时，曾亲切询问洛阳牡丹的发展情况，并指示要赶快抢救。随后，洛阳市开始调集力量，大力发展牡丹相关的科研、文化和经济事业。

　　1982年，洛阳市人大常委会通过决议，将牡丹定为市花。1983年，洛阳举办了第一届牡丹花会，并在随后的每年4月连续举办。2010年，“以花为媒，广交朋友”的洛阳牡丹花会，经批准升格为国家级节会，更名为“中国洛阳牡丹文化节”。

洛阳隋唐城国家遗址公园内牡丹花盛开 曾宪平 摄

　　到今年，洛阳花会、牡丹文化节已经连续举办了41届，成为洛阳发展经济的平台和展示城市形象的窗口，也成了洛阳走向世界和世界了解洛阳的一张亮丽名片。

　　来到位于洛阳机场正南方3公里处的国家牡丹园，20万株牡丹花竞相开放。走近一株被誉为“花王”的姚黄，花瓣如扇，层层叠叠，花蕊黄中带白，丝丝嵌在花瓣之间。微风拂过，清新淡雅的香气扑鼻而来，令人心旷神怡。

　　“牡丹原产中国，位于洛阳的国家牡丹园，拥有来自世界各地的约1400个牡丹品种，是世界上收集牡丹品种最多的基因库。”洛阳市农林科学院副院长刘改秀介绍，洛阳在牡丹基因测序、新品种培育和花期调控技术等方面，也走在全国前列。

　　据统计，洛阳种植规模在100亩以上的牡丹园有20个，城中街头巷尾、道路两旁遍植牡丹。如果你仔细观察，会发现就连有些道路交通信号灯上的红绿灯，也是牡丹形状。

牡丹插花作品 张光辉 摄

　　从牡丹画、牡丹瓷，到牡丹籽油、牡丹花茶、牡丹鲜花饼……牡丹是洛阳的文化名片，也有着极强的产业优势和发展潜力。据介绍，洛阳已形成了与牡丹花有关的观赏、药用、深加工(食品、化妆品)和工艺美术等四大类产业，综合年产值近百亿元。

　　牡丹，作为洛阳人生活的一部分，早已融入了整个城市。居民李秀莲家住洛阳市老城区洛邑古城旁，家养牡丹30年。“春暖花开时到牡丹园赏赏牡丹，平常侍弄侍弄家里的牡丹花，有客人了请他们品尝牡丹饼、喝喝牡丹茶，这些早就成了我们的日常习惯。”李秀莲说，牡丹是洛阳的骄傲，希望有更多人喜欢牡丹，喜欢洛阳。(记者 毕京津)

　　洛阳·牡丹花

　　牡丹，芍药科、芍药属植物，为多年生落叶灌木，茎高达2米；分枝短而粗，花单生枝顶，分5瓣或为重瓣；花朵大而香，色泽艳丽，富丽堂皇，素有“花中之王”的美誉，又有“国色天香”之称。

　　牡丹原产中国，栽培历史悠久，不仅品种繁多，色彩亦多，有粉、白、红、黄、绿、紫等颜色。牡丹喜温暖、凉爽、干燥、阳光充足的环境，洛阳四季分明的气候特征，与牡丹生长周期的气候需求高度吻合。每年谷雨前后，洛阳牡丹进入花期。（资料来源：洛阳市林业局）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    经期易烦躁？这样赶走坏情绪
    经期易烦躁？这样赶走坏情绪
    经期易烦躁？这样赶走坏情绪
        “最近，我一到经期就觉得心情很差，容易发脾气，需不需要喝点中药调理一下？”
  • ·“首届洛阳冠脉介入研讨会暨CTO中国行走进洛阳活动”在市第一人民医院成功举办
  • ·咳嗽痰多，到底是先化痰还是先止咳？
  • ·电影里的“记忆消失”，现实中真有！
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 同比增长6.7%！洛阳一季度进出口60.5亿元
  • 洛阳市文广旅局发布“五一”假期出游提醒
  • 徐衣显主持召开专题会议研究燃气安全...
  • 孟津区：桐花烂漫 景色如画【组图】
  • 国风机甲开启洛阳文旅互动新场景
  • 老城区：老建筑变身新场景 新业态激发...
  • 注意！沙尘天气来袭 外出请做好防护措施
  • 千年古牡丹“安家”洛阳 吸引众多游客...
  • 西工区：樱桃红了致富路【组图】
  • 汉服达人“长歌”连发三个视频称赞洛阳
    		•
    百姓呼声
    自4月16日起，洛阳市从政坊游园暂停售票
    违规办理洛阳旅游年票行为为何屡禁不止
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    月季接力盛开

    郁金香

    火红“热恋”

    牡丹生命钻石
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605